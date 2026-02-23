2月16日、アメリカの競売会社・ゴールディンが開催したオークションで、「ポケモンカード」のなかでも世界有数といわれる貴重な1枚が約25億2800万円で落札された。これまでオークションに出品されたトレーディングカードでも最高額となり、記録を塗り替えたと話題になっている。

その一方で、カードのブームは去りつつあるという声もある。「ポケモンカード」の高騰を受けて各地の繁華街にカードショップが誕生した。小さなスペースで営業できるうえ、店主の趣味を活かせるというメリットも大きく、買い取って少し“寝かせて”から販売するだけで大きな利益を出せた時期もあったという。

カードショップは、一時は雨後の筍のように店が乱立したが、ここ最近は地方都市を中心にひっそりと閉店する店が増えているという。つい先日まで営業していたのに、気づけばなくなっていた、ということも増えたのではないだろうか。カードの世界にいったい何が起こっているのか。【文・取材＝宮原多可志】

カードの取引価格が暴落

世界的な金余りに伴う投機熱によって、高級腕時計から現代アート、アンティークコイン、レトロ玩具、そしてカードゲームまであらゆる商材が高騰した。その一環で注目されたのが、保管の容易さ、持ち運びの手軽さなどのメリットがある「ポケモンカード」などのカードだった。

閉店が相次いでいるという

依然として人気は健在であるものの、約25億2800万円で落札されるような“よほどのレアもの”を除けば、「ポケモンカード」の価格は全体的に落ち込んでいるという。都内にあるカードショップの店主がこのように話す。

「ポケモンカードのなかでも特に有名なのは、“がんばリーリエ”というカードです。これはイラストレーターのさいとうなおき氏がイラストを担当し、YouTuberや著名人が数多く所有して、話題になったカードでもあります。状態の良いものであれば最盛期の取引価格は1000万円を超えたことがありますが、現在は200〜250万円ほどに落ち込んでいます。

それでも十分に高額といえますし、昨年は100万円台で取り引きされていたこともありますので、そのときよりは上昇傾向にあるといえるかもしれません。しかし、一昨日から昨年にかけて価格の乱降下が続き、“もう扱えない”と思った店が増えたことが、カードショップの閉店に繋がっているといえます。今後、資金繰りができずに閉店に追い込まれる店が増えるのではないでしょうか」

カードを持ち続けて売り時を逃す

2010年代後半、高級腕時計のブームが起こったときもやはり各地に時計店がオープンしたが、現在はかなりの数が淘汰されてしまっている。カードショップも、ポケモンカードの価格が上昇傾向だった際、これを商機と捉えて開店した店は多い。前出のカードショップの店主が言う。

「そのときに高額で買い取った店は、すぐに店頭に出せばよかったものの、“このまま価格は上がるだろう”と見込んで換金しなかった例も多かった。趣味が高じてカードショップを始めた人は、株取引などのトレードの能力に長けていないことが多かったんですよ。結果、売り時を逃してしまい、負債を抱えて閉店に追い込まれているわけです」

ポケモンカードの価格が高騰していた時は、“ポケカ投資”のような言葉も生まれた。マスコミやYouTuberなども便乗して、そのブームを煽った。それによって、カードにまったく興味がなかった人も投機目的で買い求めることがあった。

「そういった投機目的でコレクションを始めた人は既に離脱し始め、カードを市場に放出しているといいます。その影響でカードが市場にあふれだし、在庫がだぶついているという意見もあります。もちろん、人気のあるカードは今でもプレミア価格がついていますが、数年前のような投機熱は冷めてきているとみていいでしょう」

悪貨が良貨を駆逐している

カードショップの店員を悩ませているのは、カードの偽物の存在である。一時期、「ポケモンカード」は相次いで偽物が発見され、大手のショップが買い取りを停止する騒動になった。年々、偽物のクオリティが上がって鑑定が難しくなっており、偽物を大量に掴まされて巨額の損失を被る店も出てきているという。

「カードは通貨でもなく株券でもありません。紙幣のような、特別な偽造防止対策が施されているわけもありません。あくまでも玩具なので、いわゆる現物資産と見なされる商材のなかでも、もっとも簡単に偽造ができるものの一つだと思います。第三者の鑑定機関のケースに入っていれば本物と考えて店も買い取っていましたが、そのケースの偽物まで出現してしまった。

趣味で始めた人は知識の更新が追い付かないため、真贋鑑定なんてろくにできませんし、大手のショップでも贋作師とのいたちごっこになっている。レアカードの偽物を買ってしまった場合は、1枚で数十万円〜数百万円のマイナス。1枚売るだけで大きな利益が見込めるレアカードほど怖くて仕入れができず、薄利多売に陥ってしまっているのもカードショップの苦境の原因です」（カードショップ店主）

鑑定方法も進化しているというが、偽物のクオリティの向上も著しい“悪貨が良貨を駆逐する”現象が実際に起こってしまっているのが現状のようだ。

子供が手に取れる価格になってきた

一方で、歓迎すべき傾向もあると、カードショップの店主が言う。

「最近の“シールブーム”の陰になって目立たなくなったように、カードは大幅に注目度が下がっているので、ようやく子供が手に取れるような現実的な価格になりました。5万円以上で取り引きされていたレアカードが、5000円前後で買えることもあります。お小遣いをやりくりすれば、憧れのレアカードを手にできるようになっているんですよ。

ポケモンカードの発売日にカードショップに行列ができることも少なくなり、一般的な玩具店でも手に入りやすくなってきました。本来のターゲット層である子供が遊べるゲームになってきた点は、歓迎すべきことだと思います。ちなみに、カードを転売して荒稼ぎした転売屋は、今ではシールに狙いを定めて転売を繰り返しているようです」

ブームの際に開店し、富裕層や投機目的の客を狙ったカードショップは運営資金の調達に苦しんでいる。対して、昔からカードを扱ってきた店は、ブームが落ち着いた今の状態を健全と捉えているようだ。そう考えると、ブームの真っ只中にあるシールも、早く元の状態に戻ってくれることを願わずにはいられないが……。

