＜速報＞岩井千怜、逆転Vなるか 最終日バーディ発進で首位と2差
＜ホンダLPGAタイランド 最終日◇22日◇サイアムCC オールドC（タイ）◇6649ヤード・パー72＞米国女子ツアーの最終ラウンドが進行している。首位と3打差のトータル17アンダー・3位タイにつける岩井千怜は、日本時間正午に1番パー5からティオフ。バーディで滑り出した。
【写真】カッコイイ！ ホンダ車がずらり
ティショットはフェアウェイセンター。3Wでの2打目をグリーン手前まで運び、アプローチで2メートル弱に。続くパットをしっかりと沈めて、逆転Vへ幸先の良いスタートを切った。吉田優利はトータル12アンダー・14位タイ。山下美夢有はトータル11アンダー・21位タイ、畑岡奈紗、勝みなみ、古江彩佳はトータル10アンダー・26位タイにつけている。竹田麗央はトータル8アンダー・36位タイ、岩井明愛はトータル5アンダー・48位タイ、馬場咲希はトータル3アンダー・51位タイ、吉田鈴はトータル2アンダー・57位タイ。笹生優花と宮田成華はトータルオーバーパーで苦戦している。トータル20アンダー・単独首位に世界ランキング1位のジーノ・ティティクル（タイ）。2打差2位にキム・ヒョージュ（韓国）が続いている。今大会の賞金総額は180万ドル（約2億7900万円）。優勝者には26万5000ドル（約4100万円）が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
