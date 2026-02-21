¡ØÆÃÁÜºÇÁ°Àþ¡Ù¤Î¹È°ìÅÀ¡¦´ØÃ«¤Þ¤¹¤ß¤Ï¥Á¥ç¥³Å¹·Ð±ÄÃæ¡ÖÆü¾Æ¤±¤·¤¿ÂçÂì½¨¼£¤µ¤ó¤ÎÆ¬¤Ë¥í¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¡×ÉñÂæÎ¢ÌÀ¤«¤¹
¡¡¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤Ë½áÂô¤ÊÀ©ºîÈñ¡¢¤½¤·¤ÆÀË¤·¤ß¤Ê¤¯»È¤ï¤ì¤ë²ÐÌô¡½¡½¡£1970Ç¯Âå¤«¤é1980Ç¯Âå¤Ë¤«¤±¤Æ¡Ö·º»ö¥É¥é¥Þ¡×¤Ï²«¶â»þÂå¤ò·Þ¤¨¡¢Ì±Êü³Æ¶É¤Ï¿¿¤Ã¸þ¾¡Éé¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£¡ØÆÃÁÜºÇÁ°Àþ¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ç³èÌö¤·¤¿´ØÃ«¤Þ¤¹¤ß¤Ë¡¢Åö»þ¤Î»£±ÆÈëÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡Ê°Ê²¼¡¢ËÜ¿ÍÃÌ¡Ë¡£
¢¨
¡¡¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î»ä¤ÏÅìÊõ¤ÎÀÄ½ÕºîÉÊ¤Ë¤·¤«½Ð±é¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¤ä¤¯¤¶±Ç²è¤ÇÍÌ¾¤À¤Ã¤¿Åì±ÇÀ©ºî¤ÎËÜºî¤Ë¤Ï¡¢ÉÝ¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½éÆü¤Ï¶ÛÄ¥¤·¤Æ¸½¾ì¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢³§¤µ¤óÍ¥¤·¤¯²Ä°¦¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢»ä¤Î¸í²ò¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¡»ä¤¬±é¤¸¤¿¹È°ìÅÀ¤ÎÉØ·Ù¡¦¥«¥ó¥³¡Ê¹â¿ù´´»Ò¡Ë¤ÏÅö½é¡¢¤ªÃã¤ò½Ð¤¹¥·¡¼¥ó¤¯¤é¤¤¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢³§¤µ¤ó¤Î½õ¸À¤Î¤ª¤«¤²¤«¤Ê¡£¾¯¤·¤º¤Ä½ÐÈÖ¤¬Áý¤¨¡¢Ç¯¤Ë1¡¢2ËÜ¡¢»ä¤¬¼çÌò¤Ë¤Ê¤ë²ó¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»×¤¤½Ð¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥Ï¥ï¥¤¥í¥±¤Ç¤¹¡£¥Ù¥Æ¥é¥ó·º»öÌò¤ÎÂçÂì½¨¼£¤µ¤ó¤¬ÈÈ¿Í¤òÀâÆÀ¤·¡¢Êá¤Þ¤¨¤ë¥·¡¼¥ó¤Î»£±Æ¤¬Ä¹¤¯¤Æ¡¢ÂçÂì¤µ¤ó¤ÎÆ¬¤¬Æü¤Ë¾Æ¤±¤Æ¿¿¤ÃÀÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡Ìë¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Ç»ä¤È¥²¥¹¥È½Ð±é¤ÎÊý¤È¤Ç¡¢¥í¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¥Ú¥¿¥Ú¥¿Æ¬¤ËÅÉ¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤«¤éÂçÂì¤µ¤ó¤È¤Ï¤¹¤´¤¯Ãç¤è¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÉñÂæ¤ò´Ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢¤´¼«Âð¤Ë¤ª¼ÙËâ¤·¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡²ÝÄ¹Ìò¤ÎÆóÃ«¡Ê±ÑÌÀ¡Ë¤µ¤ó¤È¤Î»×¤¤½Ð¤â¥Ï¥ï¥¤¤Ç¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£²º¤ä¤«¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤¬¤¢¤ëÊý¤Ç¤·¤¿¡£¥Ï¥ï¥¤¤Ï¤´¼«Ê¬¤ÎÄí¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¤Ç¡¢¥Ç¥£¥Ê¡¼¤ÎÅ¹¤Ï¤¹¤Ù¤Æ·è¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¥ã¥¹¥È¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤Î¿©»ö²ñ¤Ï¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡¡¤ª¿©»ö¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÈþÌ£¤·¤¯¤Æ¡¢ÆóÃ«¤µ¤ó¤Ë¡Ö»ä¡¢À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤Ê¤ó¤Æ¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¥«¥ó¥³¤Ë¤½¤ó¤Ê¤Ë´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤¿¡×¤È¾Ð´é¤Ç±þ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»ä¤Ï¡ØÆÃÁÜ¡Ù½Ð±é¸å¤Ë·ëº§¤·¡¢°úÂà¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Ï¡¢É×¤ÈÃÏ¸µ¤ÎÀéÍÕ¸©Çð»Ô¤Ç¥Ù¥ë¥®¡¼¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥ÈÅ¹¤ò·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤Ç¤â¡ØÆÃÁÜ¡Ù¤ÎÇ®Îõ¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤¬Íè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢1»þ´Ö¤°¤é¤¤ºîÉÊ¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æµ¢¤é¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¢£¡ØÆÃÁÜºÇÁ°Àþ¡Ù¡¿¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë1977¡Á1987Ç¯
Ìó10Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÁ´508ÏÃ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡¢·º»ö¥É¥é¥Þ»Ë¤Ë»Ä¤ëÌ¾ºî¡£·Ù»ëÄ£ÆÃÌ¿ÁÜºº²Ý¤òÉñÂæ¤Ë¡¢ÇÉ¼ê¤ÊÇúÇË¤ä¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤è¤ê¤â¡¢·º»ö¤¿¤Á¤Î³ëÆ£¤ä²ÈÂ²¤È¤Î´Ø·¸¤Þ¤Ç·¡¤ê²¼¤²¤ë½Å¸ü¤Ê¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¤¬»Ù»ý¤ò½¸¤á¤¿¡£¼ç±é¤Ï¿ÀÂå·Ù»ëÀµ¤ò±é¤¸¤¿ÆóÃ«±ÑÌÀ
¢£¤»¤¤ä¤Þ¤¹¤ß
ÅìÊõ¤ÎÀÄ½Õ¥É¥é¥Þ¤òÃæ¿´¤Ë³èÆ°¡£¸½ºß¤Ï¥Ù¥ë¥®¡¼²¦¼¼¸æÍÑÃ£¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥ÈÀìÌçÅ¹¡Ö¥ì¥ª¥Ë¥À¥¹ÇðÅ¹¡×¤È¡¢2³¬¤Î¥«¥Õ¥§¡ÖTea Zon¡×¤ò·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë