THE ALFEEが、秩父札所午歳総開帳とのコラボレーション企画＜秩父札所午歳総開帳 × THE ALFEE コラボレーション＞を埼玉県・秩父地域にて実施することを発表した。

秩父はベース・桜井賢の故郷でもあり、THE ALFEEは昨年2025年12月に秩父夜祭とのコラボレーション＜THE ALFEE 51年目の冬祭り 秩父夜祭2025＞を開催したばかり。今回は12年に一度行なわれる「秩父札所午歳総開帳」とのコラボとなる。

「秩父札所午歳総開帳」とは、秩父34ヶ所観音霊場において12年度に一度、午歳に秘仏が一斉に開帳される行事だ。今年2026年は午歳総開帳の年にあたると同時に、高見沢俊彦・坂崎幸之助がともに午年生まれということで縁深い年となりそうだ。

本コラボレーションでは秩父札所午歳総開帳を記念した特別企画や、秩父札所ver.特別「歌朱印」の販売、「ポテくまくんアルフィー 秩父札所ver.」など、総開帳期間限定の体験が届けられる。総開帳期間は2026年3月18日から11月30日まで。

■＜秩父札所午歳総開帳 × THE ALFEE コラボレーション＞

秩父札所午歳総開帳：2026年3月18日〜2026年11月30日 ■アルフィー歌朱印

期間：2026年3月18日（水）〜11月30日（月）

販売場所：秩父34ヶ所観音霊場

販売価格：1200円

秩父札所ver.特別「歌朱印」を秩父34ヶ所観音霊場にて販売します（34種類） ■CHICHIBU✖️THE ALFEEグッズ販売

期間：2026年3月18日（水）〜11月30日（月）

商品： 歌朱印帳、誰でもアルフィー熊手（3種類）、アルフィー金剛杖、アルフィー絵馬

販売場所： 1番四萬部寺、10番大慈寺、11番常楽寺、13番慈眼寺、30番法雲寺

32番法性寺、33番菊水寺）

販売価格：後日詳細発表

商品： 歌朱印帳、誰でもアルフィー熊手（3種類）、アルフィー金剛杖

ポテくまくんアルフィー 秩父札所ver.「キーホルダー、Tシャツ」

販売場所：矢尾百貨店、じばさん商店、道の駅ちちぶ、櫻井太伝治商店

販売価格：後日詳細発表 ■阪急交通社貸切ツアー・西武鉄道「THE ALFEE 52席の祝福」

THE ALFEE 52周年を迎える「8月25日」限定で、阪急交通社貸切ツアー・西武鉄道の『西武 旅するレストラン「52席の至福」』がアルフィー特別ver.に！ THE ALFEE 52周年のお祝いに是非ご参加ください。

ツアー詳細は、4月中旬頃発表予定 ■「ポテくまくんアルフィー 秩父札所ver.」イラスト

秩父市では、秩父市観光大使の桜井氏がメンバーであるTHE ALFEEが、秩父夜祭に続き、秩父札所午歳総開帳とコラボレーションすることを記念して、秩父市イメージキャラクター ポテくまくんとのコラボレーションイラストとして「ポテくまくんアルフィー 秩父札所ver.」を制作。

本イラストを軸に、新規グッズのほか、秩父市内各所と連携が実現。 「ポテくまくんアルフィー 秩父札所ver.」イラスト 秩父札所午歳総開帳特設サイト

https://chichibufudasho.com/soukaicho/