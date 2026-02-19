「葬送のフリーレン」フリーレンとヒンメルが共闘するようなプライズフィギュア2体がバンプレストから3月展開
【葬送のフリーレン MAXIMATIC FRIEREN II】 【葬送のフリーレン MAXIMATIC HIMMEL】 3月 展開開始予定
BANDAI SPIRITSはバンプレストより、プライズフィギュア「葬送のフリーレン MAXIMATIC FRIEREN II」、「葬送のフリーレン MAXIMATIC HIMMEL」の展開を3月から開始する。
本製品群は「葬送のフリーレン」アニメ第2期放送に合わせ、戦闘シーンのフリーレンとヒンメルを立体化したもの。杖を振るフリーレン、剣を構えるヒンメルを並べることで共闘するような姿でディスプレイできる。
髪パーツは透明感を感じさせ、フリーレンの衣装は鮮やかなメタリック塗装が目を引く。サイズはフリーレンが全高約20センチ、ヒンメルが全高約25センチで、飾って楽しい製品といえそうだ。
葬送のフリーレン MAXIMATIC FRIEREN II
葬送のフリーレン MAXIMATIC HIMMEL
(C)山田鐘人・アベツカサ／小学館／「葬送のフリーレン」製作委員会