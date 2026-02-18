後藤真希が、2月16日に日本武道館で開催されたZORNとOZROSAURUSのツーマンライブ『All My Homies presents “Family Day”』にサプライズ出演。後藤がZORNとのツーショットを自身のInstagramに公開している。

後藤はZORNの新曲「地元LOVE feat. 後藤真希」に参加しており、武道館公演にて初披露となった。楽曲には〈超超超超いい感じ〉という、モーニング娘。「恋愛レボリューション21」の歌詞が引用されている。

後藤は「Live出演ありがとうございました」と綴りながらZORNと記念写真のほか、お腹の一部が露出したステージ衣装でのソロショットをアップ。この投稿にファンからは、「びっくりなコラボ」「衣装がちょっとドキッとしちゃう」「お二人とも色気がスゴイ」「なんで年取らないんだ」などのコメントが寄せられた。

（文＝リアルサウンド編集部）