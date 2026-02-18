ケープ新作でストレートヘアをさらさらに♡50周年記念アイテム登場

ヘアスタイリングブランド「ケープ」は、1976年の発売から今年で誕生50周年。ヘアスプレー売上24年連続No.1*2ブランドとして、多くの女性のスタイリングを支えてきました。そんなケープから、若年層を中心に人気の“さらさらストレートヘア”ニーズに応える新作が2026年3月21日より全国発売されます。＊1 ケープ内＊2 インテージSRI+ ヘアスプレー市場 2002年1月～2025年12月 ケープシリーズ累計販売金額

固めず続くストレート新提案

近年は「自然な質感を保ちたい」「さらさらな手触りがいい」という声が増加。一方で、湿気や静電気による広がりや崩れに悩む人も多いのが現状です（2025年 花王調べ N=52 女性18～35歳）。

新登場の【ケープ for Straight】は、独自の質感キープ処方により髪1本1本を包み込み、湿気や静電気をブロック。

パリパリに固めず、さらさらな質感のまま最長10時間キープします。浮き毛防止、紫外線カット効果付きでUVダメージも防止。無香料なので毎日使いやすいのも魅力です。

内容量：140g／50g

発売日：2026年3月21日／全国

Chaponホワイトデー限定♡香りで想いを返す入浴剤ギフト

おくれ毛を狙い撃ちキープ

昨年限定発売し話題となった【ケープ 3D EXTRA KEEP ニュアンスキープリキッド】も同日より全国発売。

指で直接つけられる液体タイプで、崩れやすいおくれ毛や前髪、引き出し毛をピンポイントにキープできます。

速乾3Dキープ処方で、ヘアスプレーのようなキープ力を実現。汗や湿気、動きに強く、べたつきにくい仕上がりです。1滴ずつ出せる設計で使いやすさも◎。もちろん無香料です。

内容量：27ml

発売日：2026年3月21日／全国

さらさら自信ヘアで一日を♡

50周年を迎えたケープが提案するのは、固めずに“自分らしさ”をキープする新しいスタイリング。ナチュラルなストレートヘアを楽しみたい日も、おくれ毛までこだわりたい日も、頼れる2アイテムが心強い味方に。

湿気や紫外線が気になる季節も、さらさら質感で自信の持てる一日を過ごしてみてはいかがでしょうか♡