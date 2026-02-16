この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

アラフィフファッションのゆかりんが指南「大人はベーシックで選べ」ユニクロ×JWアンダーソン全型レビューで見えた“正解”とは

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ファッション系YouTubeチャンネル「【アラフィフ世代プチプラ】ママアクセのゆかりん」が、「【ユニクロ×JWアンダーソン】2026年春夏コラボを全型チェック アラフィフ女子が「買うもの・買わないもの」を忖度なし本音レビュー」と題した動画を公開。2月27日に発売される新作コラボコレクション全型をチェックし、大人世代ならではの視点で「買うもの・買わないもの」を明確に選別した。



ゆかりん氏は、JWアンダーソンのデザイン性を「ハイブランドっぽいものをユニクロ価格で買える」と評価しつつも、アラフィフ世代には「個性的すぎて難しい」アイテムも多いと指摘。洋服はベーシックなものを選び、小物でアクセントをつけるスタイルを推奨し、あえて「買わない」と判断したアイテムについても、「膝は出さない」「太いボーダーは着ない」といった独自のルールに基づき理由を語った。



今回特に注目したのが、ユニセックス展開の「オックスフォードオーバーサイズシャツ」だ。ゆかりん氏は、レディースの丈が短いシャツよりも、こちらの方が使いやすいと分析。特にイエローを挙げ、「意外と使いやすく、顔の印象がパッと明るくなる」と推奨した。また、ウィメンズの「ミニT」については、あえて一番大きい「XXLサイズ」を選ぶことで、大人の女性でも着こなしやすいシルエットを作れると提案。色はネイビーを狙っているとし、「デニムと合わせてアクセサリーをジャラっとつけたい」と具体的なコーディネートをイメージして語った。



ボトムスでは「カーゴパンツ」のオリーブカラーに注目。「王道のアイテムは王道の色をまず買うべき」と持論を展開し、淡いオリーブ色がカジュアルに取り入れやすいと評価した。一方で、ハーフパンツやミニワンピースなどは「見せないという配慮もこの年代には必要」とバッサリ切り捨てる場面も。そのほか、ライン入りのソックスを「スニーカーからチラッと見せたら絶対可愛い」と絶賛し、小物使いの重要性を説いた。



動画の最後でゆかりん氏は、今回のコラボは「何を着るかも大事だが、何を着ないかもすごく大事」と総括。自身の体型や年齢に合わせたサイズ選びや、メンズアイテムの活用も含め、試着の重要性を改めて強調して締めくくった。