¡ØËÜÅö¤ËÆ±¤¸¸¤¡Ä¡©¡Ù¥â¥Ã¥³¥â¥³¤ÎÌÓ¤ò»ý¤Ä¸¤¢ª²È¤Ë·Þ¤¨¤¿¤³¤í¤ò¸«¤ë¤È¡Ä´°Á´¤ËÊÌ¸¤¤Ê¡Ø¾×·â¤ÎÊÑËÆ¡Ù¤ËÈ¿¶Á¡ÖÁ´Á³°ã¤¦¡×¡Ö¤É¤Ã¤Á¤â²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×
Threads¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÊÌ¸¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ï¤ó¤³¤Î»Ñ¡£¤½¤ÎÊÑ¤ï¤ê¤Ã¤×¤ê¤Ïµ»ö¼¹É®»þÅÀ¤Ç14Ëü²ó¤òÄ¶¤¨¤ÆÉ½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÁ´Á³°ã¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¤É¤Ã¤Á¤â²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¥«¥Ã¥ÈÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê(¾Ð)¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ÎÂ¾¡¢1Ëü4000·ï¤Î¤¤¤¤¤Í¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡§¡ØËÜÅö¤ËÆ±¤¸¸¤¡Ä¡©¡Ù¥â¥Ã¥³¥â¥³¤ÎÌÓ¤ò»ý¤Ä¸¤¢ª²È¤Ë·Þ¤¨¤¿¤³¤í¤ò¸«¤ë¤È¡Ä´°Á´¤ËÊÌ¸¤¤Ê¡Ø¾×·â¤ÎÊÑËÆ¡Ù¡Û
¥â¥Ã¥³¥â¥³¤ÎÌÓ¤ò»ý¤Ä¸¤
Threads¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Öiam.hanachan_¡×¤ÎÅê¹Æ¼ç¤µ¤ó¤Ï¡¢¥È¥¤¥×ー¥É¥ë¤Î¡Ø²Ú¡Ù¤Á¤ã¤ó¤Î²Ä°¦¤¤»Ñ¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²óÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢²È¤Ë·Þ¤¨¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎºÇ½é¤Î¥È¥ê¥ß¥ó¥°¸å¤Î»Ñ¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ó¤Ç¤â¡¢¥«¥Ã¥È¼¡Âè¤Ç¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÊÌ¸¤¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¤È¤«¡Ä¡ª¡ª
ÌÓ¤¬¥â¥³¥â¥³¤Î¾õÂÖ¤Ç¤Ï¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â°¦¤é¤·¤¯¤Æ¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ß¤¿¤¤¤Ê²Ú¤Á¤ã¤ó¡£¼ª¤â´Ý¤¤·Á¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¡¢¥¥åー¥È¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢´é¤Ë¥Ð¥ê¥«¥ó¤ò¤·¤¿²Ú¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢¾×·â¤Î»Ñ¤Ë¡Ä¡ª¡ª
ËÜÅö¤ËÆ±¤¸¸¤¡Ä¡©
´é¥Ð¥ê¤ò¹Ô¤Ã¤¿²Ú¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥·¥çー¥É¥Ã¥°¤Î¤è¤¦¤ÊÈþ¤·¤¤É÷ËÆ¤Ë♡Æ¬¤È¼ª¤Ï´Ý¤µ¤ò»Ä¤·¡¢ÌÜ¸µ¤«¤éÉ¡¼þ¤ê¤ò´¢¤ë¥«¥Ã¥È¤Ê¤Î¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥â¥³¥â¥³»þÂå¤«¤é¤Ï°ìÅ¾¡¢µ¤ÉÊ°î¤ì¤ë»Ñ¤âºÇ¹â¤Ë²Ä°¦¤¤¡Ä¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¸½ºß¤Î²Ú¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢¥â¥³¥â¥³¥«¥Ã¥È¤ò¥ー¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È¤«¡£²Ú¤Á¤ã¤ó¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥·¥ó¥°¤â¹¥¤¤Ç¡¢¿¤Ð¤·¤¿ÌÓ¤Î¤ª¼êÆþ¤ì¤âÌäÂê¤Ê¤¯Â³¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£´é¥Ð¥ê¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤È¤¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥â¥³¥â¥³¤ÎÌÓ¤Ë´é¤ò¤¦¤º¤á¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤Ç¤Ê¤«¤Ê¤«Æ§¤ßÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢²Ú¤Á¤ã¤ó¤Ë¤ÏÆ±µï¸¤¤È¤·¤Æ¥í¥ó¥°¥³ー¥È¤Î¥Á¥ï¥ï¤µ¤ó¤â¤¤¤ë¤½¤¦¡£¥µ¥é¥µ¥é¤ÎÌÓÊÂ¤ß¤È¥â¥³¥â¥³¤ÎÌÓÊÂ¤ß¡¢¤É¤Á¤é¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¢ö
¤½¤ó¤Ê¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ë¾Ð¤ß¤¬¤³¤Ü¤ì¤¿¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¡¢Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö°ìÎ³¤ÇÆóÅÙ¤ª¤¤¤·¤¤´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ö¥×ー¥É¥ë¤Ï¥«¥Ã¥È¤ÇÊ·°Ïµ¤ÊÑ¤ï¤ë¤«¤é³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¡Ö¤Ê¤ó¤«¡¢Í¦µ¤¤ò¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤ÉÂô»³¤ÎÈ¿¶Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Threads¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Öiam.hanachan_¡×¤Ë¤Ï¡¢2É¤¤ÎÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤Æü¾ï¤ÎÆ°²è¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ìþ¤·¤È¾Ð´é¤ò¤â¤é¤¤¤¿¤¤Êý¤Ï¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¼Ì¿¿¡¦Æ°²èÄó¶¡¡§Threads¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Öiam.hanachan_¡×¤µ¤Þ
¼¹É®¡§¾®Àô¡¡¤¢¤á
ÊÔ½¸¡§¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¥Û¥ó¥Ý¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô
¢¨ËÜµ»ö¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤µ¤Þ¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£