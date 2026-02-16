¿·½É¥ï¥·¥ó¥È¥ó¥Û¥Æ¥ë¡¢Ä¹´üÂÚºßµÒ¼¼¤òÀßÃÖ¡¡ºÇÂç6Ì¾¼ýÍÆ¤Ç¥¥Ã¥Á¥ó´°È÷
¿·½É¥ï¥·¥ó¥È¥ó¥Û¥Æ¥ë¤Ï¡¢Ä¹´üÂÚºß¸þ¤±µÒ¼¼¡Ö¥¹¥«¥¤¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹¥ë¡¼¥à¡×¤ÎÄó¶¡¤ò¡¢1·î7Æü¤«¤é³«»Ï¤·¤¿¡£
µÒ¼¼¤ÏÃÏ¾å25³¬·ú¤Æ¥Û¥Æ¥ë¤Î24³¬¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢¹¤µ¤ÏÌó96Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¡£Áë¤«¤é¿·½É¤Î³¹ÊÂ¤ß¤ò¸«ÅÏ¤»¤ëÂ¤¤ê¤È¤·¡¢¥Ä¥¤¥ó¤Î¥Ù¥Ã¥É¥ë¡¼¥à¤È2Âæ¤Î2ÃÊ¥Ù¥Ã¥É¤òÈ÷¤¨¡¢ºÇÂç6Ì¾¤Þ¤Ç½ÉÇñ¤Ç¤¤ë¡£
¼¼Æâ¤Ë¤Ï¥¥Ã¥Á¥ó¡¢ÎäÂ¢¸Ë¡¢ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¡¢Ä´Íý´ï¶ñ¤ä¿©´ï¡¢¥É¥é¥à¼°ÀöÂõµ¡¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿¡¼¤È¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ê¤É¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¡£1¼¼¤¢¤¿¤ê¤ÎÎÁ¶â¤Ï9Ëü±ß¤«¤é¡£ÀÇ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹ÎÁ¹þ¡£Í½Ìó¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¼õ¤±ÉÕ¤±¤ë¡£