µëÉÕ¶â¡Ö»Ò¤É¤â1¿Í2Ëü±ß¡×¤¬°ìÎ§»Ùµë¡ª ¤Ç¤â¤´¶á½ê¤Î¥Þ¥ÞÍ§¤Ë¡Ö¥¦¥Á¤Ï3Ëü±ß¤â¤é¤¨¤ë¡×¤ÈÊ¹¤¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡ª¡ÖÀ¤ÅÄÃ«¶è¡¦ÎýÇÏ¶è¡×¡Ä¶³¦¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡ÈÄÉ²Ã¤Ç1Ëü±ß¡ÉÁý¤¨¤ëÍýÍ³¤È¤Ï
¡ÖÊª²Á¹âÂÐ±þ»Ò°é¤Æ±þ±ç¼êÅö¡×¤Î³µÍ×
Êª²Á¹âÂÐ±þ»Ò°é¤Æ±þ±ç¼êÅö¤È¤Ï¡¢Êª²Á¹âÆ¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ë»Ò°é¤ÆÀ¤ÂÓ¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¹ñ¤ÎÀ©ÅÙ¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤ëµëÉÕ¶â¤Ç¤¹¡£
»Ùµë³Û¤Ï»Ò¤É¤â1¿Í¤¢¤¿¤ê°ìÎ§2Ëü±ß¤Ç¡¢½êÆÀÀ©¸Â¤ÏÀß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤ë²ÈÄí¤Ç¤¢¤ì¤Ð¸¶Â§¿½ÀÁÉÔÍ×¤Ç»Ùµë¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢ºâ¸»¤äÀ©ÅÙÀß·×¤Ï¹ñ¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»Ùµë¤Ï¼«¼£ÂÎ¤òÄÌ¤¸¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
À¤ÅÄÃ«¶è¤Ê¤É¼«¼£ÂÎ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÆÈ¼«¤ÎµëÉÕ¶â¾å¾è¤»¤â
¹ñ¤ÎÊª²Á¹âÂÐ±þ»Ò°é¤Æ±þ±ç¼êÅö¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¼«¼£ÂÎÆÈ¼«¤Îºâ¸»¤Ç¾å¾è¤»µëÉÕ¤ò¹Ô¤¦¥±ー¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢À¤ÅÄÃ«¶è¤Ç¤Ï¹ñ¤ÎµëÉÕ¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡¢»Ò¤É¤â1¿Í¤¢¤¿¤ê1Ëü±ß¤òÄÉ²Ã»Ùµë¤¹¤ë»Üºö¤ò¼Â»ÜÃæ¤Ç¤¹¡£½¬»ÖÌî»Ô¤ä·´»³»Ô¤Ç¤â¡¢¹ñ¤ÎÀ©ÅÙ¤È¤ÏÊÌÏÈ¤ÇÆÈ¼«¤Î»Ò°é¤Æ»Ù±çµëÉÕ¤ò¾å¾è¤»¤·¤Æ»Ùµë¤·¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢¿ùÊÂ¶è¤Î¤è¤¦¤Ë¹ñ¤ÎµëÉÕ¤Î¤ß¤Ç¡¢ÆÈ¼«¤Î¾å¾è¤»¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¼«¼£ÂÎ¤âÂ¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¾å¾è¤»¤ÏÁ´¹ñ°ìÎ§¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«¼£ÂÎ¤ÎÈ½ÃÇ¤ÈºâÀ¯¾õ¶·¤Ë¤è¤êÂÐ±þ¤¬Ê¬¤«¤ì¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¿½ÀÁ¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤Î¿½ÀÁÊýË¡¤ä´ü¸Â¡¢ÂÐ¾Ý¼Ô¤â¼«¼£ÂÎ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¡¢½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¼«¼£ÂÎ¤ÎWEB¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»Ò°é¤ÆÀ¤ÂÓ¤¬¼«È¯Åª¤Ë¤Ç¤¤ë¡ÖÊª²Á¹âÂÐºö¡×4Áª
¤³¤³¤«¤é¤Ï¡¢¼«È¯Åª¤Ë¼è¤êÁÈ¤á¤ëÊª²Á¹âÂÐºö¤ò4¤Ä¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
1. ¤Þ¤È¤áÇã¤¤¤ä²Á³ÊÈæ³Ó¤Ç»Ù½Ð¤òÍÞ¤¨¤ë
Ã±ÉÊ¹ØÆþ¤è¤êÃ±²Á¤¬°Â¤¯¤Ê¤ë¾¦ÉÊ¤ò¤Þ¤È¤áÇã¤¤¤·¤¿¤ê¡¢Ê£¿ô¤Î¥¹ー¥Ñー¤Ç²Á³Ê¤òÈæ³Ó¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿©Èñ¤äÆüÍÑÉÊÈñ¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¾ÃÈñ¤·¤¤ì¤Ê¤¤ÎÌ¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤ÈÌµÂÌ¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢Ä¹´üÊÝÂ¸¤Ç¤¤ë¿©ÉÊÅù°Ê³°¤ÏÉ¬Í×¤ÊÊ¬¤À¤±¹ØÆþ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
2. ÅÅµ¤¡¦¥¬¥¹ÎÁ¶â¤Ï¾Ê¥¨¥Í¹ÔÆ°¤ä¥×¥é¥ó¤Î¸«Ä¾¤·¤ÇÀáÌó¤¹¤ë
ÀßÄê²¹ÅÙ¤ÎÄ´À°¤ä»È¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤²ÈÅÅ¤ÎÅÅ¸»¤òÀÚ¤ë¡¢ÉÔÍ×¤Ê¾ÈÌÀ¤ò¾Ã¤¹¤È¤¤¤Ã¤¿¾Ê¥¨¥Í¹ÔÆ°¤ÇÅÅµ¤Âå¤ÏÀáÌó¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¬¥¹ÎÁ¶â¤ÏÄ´Íý»þ´Ö¤ä¥·¥ã¥ïー»þ´Ö¤òÃ»½Ì¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÀáÌó²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤Î¡Ö¾Ê¥¨¥Í¥Ýー¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢45ÅÙ¤ÎÅò¤òÎ®¤¹»þ´Ö¤ò1Ê¬´ÖÃ»½Ì¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¥¬¥¹Âå¤ÏÇ¯´ÖÌó2070±ß¤ÎÀáÌó¤Ë¤Ê¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅÅµ¤Âå¤ä¥¬¥¹Âå¤Î´ðËÜÎÁ¶â¤Ï¡¢¸ÇÄêÈñ¤Ë³ºÅö¤·¤Þ¤¹¡£¸ÇÄêÈñ¤Ï°ìÅÙºï¸º¤Ç¤¤ì¤ÐÄ¹´üÅª¤ÊÀáÌó¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤¿¤á¡¢ÎÁ¶â¥×¥é¥ó¤ò¸«Ä¾¤·¡¢°Â¤¤¥×¥é¥ó¤Ø¤ÎÊÑ¹¹¤â¸¡Æ¤¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
3. »ùÆ¸¼êÅö¤ä³Æ¼ïµëÉÕ¶â¡¢¼«¼£ÂÎ¤ÎÊä½õÀ©ÅÙ¤òÏ³¤ì¤Ê¤¯³èÍÑ¤¹¤ë
Êª²Á¹âÂÐ±þ»Ò°é¤Æ±þ±ç¼êÅö°Ê³°¤Ë¤â¡¢»ùÆ¸¼êÅö¤ä¼«¼£ÂÎÆÈ¼«¤ÎÊä½õÀ©ÅÙ¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼«¼£ÂÎ¤ÎWEB¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤ò³ÎÇ§¤·¡¢ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë»Ù±çÀ©ÅÙ¤¬¤Ê¤¤¤«³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
4. ²È·×Êí¥¢¥×¥ê¤Ê¤É¤ò»È¤¤»Ù½Ð¤ò¸«¤¨¤ë²½¤¹¤ë
»Ù½Ð¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÌµÂÌ¤Ê½ÐÈñ¤Ëµ¤¤Å¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²È·×´ÉÍý¤¬¶ì¼ê¤Ê¿Í¤Ç¤â¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ä¥Ñ¥½¥³¥ó¤Î²È·×Êí¥¢¥×¥ê¤ò»È¤¨¤Ð¼ê·Ú¤Ë´ÉÍý¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤È¤á
Êª²Á¹âÂÐ±þ»Ò°é¤Æ±þ±ç¼êÅö¤Ï¡¢½êÆÀÀ©¸Â¤Ë´Ø¤ï¤é¤º»Ò¤É¤â1¿Í¤¢¤¿¤ê°ìÎ§2Ëü±ß»Ùµë¤µ¤ì¤ëµëÉÕ¶â¤Ç¤¹¡£¼«¼£ÂÎ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÆÈ¼«¤ÎÄÉ²ÃµëÉÕ¶â¤¬»Ùµë¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¼«¼£ÂÎ¤ÎWEB¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢À¸³è½¬´·¤ä¸ÇÄêÈñ¤ò¸«Ä¾¤¹¤³¤È¤Ç¤âÊª²Á¹âÂÐºö¤¬¹Ô¤¨¤Þ¤¹¡£»È¤ï¤Ê¤¤¾ÈÌÀ¤ò¾Ã¤¹¡¢¾ÃÈñ¤Ç¤¤ëÈÏ°Ï¤Ç¤Þ¤È¤áÇã¤¤¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤¹¤°¤Ë»î¤»¤ëÊýË¡¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¼ÂÁ©¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Êª²Á¹âÂÐ±þ»Ò°é¤Æ±þ±ç¼êÅö
