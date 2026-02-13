ソニー・ミュージックエンタテインメント内のレーベル Echoes所属アーティスト3組が、韓国 ソウルのYES24 WANDERLOCH HALLにてライブイベント『Echoes Weekend Seoul』を6月12日～14日の3日間にわたり開催する。

本公演は、Echoes所属アーティストによるレーベル横断型の韓国3デイズ企画。Aooo、NOMELON NOLEMON、asmiの3組がそれぞれのワンマンツアーの一環として、同会場にて3日連続公演という特別編成で行う。

6月12日はAoooが、5月より日本国内からスタートする『Aooo Live Tour“RINGRING”』の韓国公演として開催。6月13日にはNOMELON NOLEMONが初の韓国公演『EYE to EYE』を行う。さらに6月14日にはasmiが、6月よりスタートする『asmi special live tour 2026 “Lovers Weekend”』の韓国公演を開催する。

各アーティストの公演を個別で楽しめることはもちろん、3日間通して参加できる通しチケットも販売予定。レーベルとしての一体感を打ち出しながら、日本発の新しいカルチャーをソウルへ届ける特別な3日間となる。

（文＝リアルサウンド編集部）