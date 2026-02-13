浜辺美波、他者の気持ち見える能力は「時短にもなる」
女優の浜辺美波（25歳）が、2月13日放送の情報番組「ZIP！」（日本テレビ系）に出演。他者の気持ちが見える能力が欲しいと話し、「時短にもなる」と語った。
映画「ほどなく、お別れです」で共演する浜辺とSnow Man・目黒蓮が、宣伝を兼ねてゲスト出演。2択の質問に答える「究極の質問」コーナーで、映画の内容にちなみ「もし手に入れることができるなら、亡くなった方と話せる能力か？ 他者の気持ちが見える能力か」という質問が出る。
浜辺は「他者の気持ちが見える能力」が欲しいと話し、「初号試写が終わった後にみんなで感想会をするじゃないですか。その時にパッと見て、『あぁ〜』。悪いことはみんな優しいから言わないけれど、実際本当はどう感想を思っているか一瞬でパーッと見えちゃったら、時短にもなるし、本音も知れるからいいな」と語る。目黒は「歴史上の人物と話してみたい」と話し、浜辺も「（その人を）演じる時にいいかもしれない」と語った。
