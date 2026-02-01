日本マクドナルドは、全国のマクドナルド店舗にて、ハッピーセット「ひみつのアイプリ」を2月13日より期間限定で発売する。ハッピーセットの価格は510円（税込）より。一部店舗では価格が異なる場合がある。各おもちゃは数量限定で、なくなり次第終了となる。

前回販売されたハッピーセット「クレヨンしんちゃん」と「ポムポムプリン」に続いて、今月は新たなハッピーセット「のりのりタイムズ!!」と「ひみつのアイプリ」が登場する。今回も先月同様に2シリーズ同時展開となっている。だが、提供期間は2月13日から2週間程度となっており、第2弾以降は用意されていない。

弊誌では「ハッピーセット 一足先に遊んでみた！」シリーズとして、ハッピーセットの新作おもちゃをその発表に先駆けて体験し、各おもちゃのフォトレポートをお届けしている。今回もハッピーセット「ひみつのアイプリ」のおもちゃサンプルを一足先に遊ぶことできたので、早速その魅力をお伝えしていきたい。

本稿でご紹介するハッピーセット「ひみつのアイプリ」は、アミューズメントゲームとして展開されている「ひみつのアイプリ」で使えるアイプリカードだ。こちらのカードをゲーム機のパネル上で読み取ってからリズムに合わせて遊ぶことができる。

もちろんゲームで遊ぶだけではなく、コレクションとして集めたくなるような見た目になっているところも特徴だ。今回はひまりとみつき、リングの3種類がラインナップされているが、いずれも表面にはキラキラとしたデコレーションが施されており見た目も美しい仕上がりになっている。

なお、同時展開されるハッピーセット「のりのりタイムズ!!」に関しては、別稿にて紹介しているのでそちらも合わせてご覧頂きたい。

アミューズメントゲーム「ひみつのアイプリ」で遊べるカードが登場！

今回のハッピーセット「ひみつのアイプリ」は、第1弾のみで全3種類のおもちゃが展開される。ラインナップは、「ひまり（プリンセスアイプリバズリウムピンク）」、「みつき（プリンセスアイプリバズリウムブルー）」、「リング（プリンセスバズリウムムーンミルキーパープル）」だ。ちなみに、いつものような特別なおもちゃ袋などには入れられておらず、いずれかのアイプリカードがそのままもらえる。

こちらが今回のハッピーセット「ひみつのアイプリ」（2月13日～）に登場するおもちゃ。写真左から「「ひまり（プリンセスアイプリバズリウムピンク）」、「みつき（プリンセスアイプリバズリウムブルー）」、「リング（プリンセスバズリウムムーンミルキーパープル）」

日本マクドナルドによると、今回のハッピーセット「ひみつのアイプリ」には「想像力、図形・空間、身体動作、社会性」がテーマになったおもちゃが取り揃えられている。ゲームで遊ぶときに、どんな衣装でどんなデザインがいいのか、といったことや、どんなダンスになるのかなど、ステージの模様を頭の中で思い描くことは想像力を広げてくれる。

ゲームプレイ中、画面の表示に合わせてアイプリカードをスライドさせながらまるで自分がライブで踊っているかのような気分が味わえる体験は、仮想の空間を認識しながら自らの手指の動作を調整することで、図形や空間、そして身体動作を伸ばすことにも繋がっていくのである。

カードの表面はとにかくキラキラ！

裏面はイラスト共にカードの情報も記載されている

カードを並べるだけでも楽しい！

ひまりとみつき、リングのアイプリカードがラインナップ！

「ひまり（プリンセスアイプリバズリウムピンク）」

【提供期間】2月13日～

こちらが「ひまり（プリンセスアイプリバズリウムピンク）」のアイプリカードだ。今回のハッピーセット「ひみつのアイプリ」に登場するカードのレアリティは星ではなく、すべて「スペシャル」となっている。これはゲーム機からは排出されずキャンペーンなどでしか入手できないことを表している。

背面側にもカードの情報が記載されているが、こちらのアイプリカードのバズパワーは1250BPとなっている。今回のアイプリカードに採用されているイラストは、キュートなプリンセスのコーデの衣装を身にまとったものが描かれている。

「ひまり（プリンセスアイプリバズリウムピンク）」の表面

こちらは「ひまり（プリンセスアイプリバズリウムピンク）」の裏面だ

ピンクのドレスがキュートすぎる！

レアリティは「スペシャル」

裏面にはカードの情報がまとめられている

「みつき（プリンセスアイプリバズリウムブルー）」

【提供期間】2月13日～

みつきがプリンセスコーデの衣装を身につけたマクドナルドオリジナルのアイプリカードが、こちらの「みつき（プリンセスアイプリバズリウムブルー）」だ。こちらのアイプリカードのレアリティは「スペシャル」で、バズパワーは1250BPだ。

黄色い背景に淡いブルーのドレス姿がとってもファンシーな、こちらのカード。ドレス部分には、レインボーに輝くラインやネオンのようなものでハートマークが模られているなどデザインも個性的だ。カードの表面では気が付かないが、裏面を見ると背中に羽が付けられているのがわかる。

「みつき（プリンセスアイプリバズリウムブルー）」の表面

「みつき（プリンセスアイプリバズリウムブルー）」の裏面だ

カード全体がキラキラとしている

情報量が多いこともあり見ているだけで楽しくなる

裏面側はキラキラがない分キャラクターの姿も見やすい

「リング（プリンセスバズリウムムーンミルキーパープル）」

【提供期間】2月13日～

こちらの「リング（プリンセスバズリウムムーンミルキーパープル）」は、リングがプリンセスコーデ姿で描かれたアイプリカードだ。こちらのアイプリカードのレアリティは「スペシャル」で、バズパワーは他の2枚よりも少しだけ低い1250BPになっている。

カードに描かれているイラストは、白くて長いツインテールが特徴的だ。ドレスを身に付けていることで、そちらがより際だって見える。ドレス部分にも様々な装飾が付けられており、ゴージャスな雰囲気だ。同じプリンセスコーデでも、キャラクターによって見た目が大きく異なっているのは面白いところだ。

「リング（プリンセスバズリウムムーンミルキーパープル）」の表面

こちらは「リング（プリンセスバズリウムムーンミルキーパープル）」の裏面だ

髪のボリュームのせいか、頭に付けたティアラが小さく見える

模様も色も凝ったデザインになっている

バズパワーは1230BPだ

ひと通り今回のハッピーセット「ひみつのアイプリ」を遊んでみた感想だが、いずれのカードも煌びやかでコレクションとしても十分に楽しめるような美しい仕上がりになっていることに驚かされた。もちろん、実際のアミューズメントゲーム「ひみつのアイプリ」で使用することができるのだが、単純にカードを集めるという目的で手に入れるのもありだ。

今回は3種類のみと限定されているため、比較的集めやすいところも嬉しいポイントである。しかし、1枚カードを手に入れるともっといろんな種類も欲しくなってくるから不思議だ。実際にゲーム自体は遊んだことはないという人も、今回のハッピーセットがきっかけで、ハマってしまったと言う人も全国で続出しそうでだ。

さて、このハッピーセット「ひみつのアイプリ」は2月13日より一部店舗を除く全国のマクドナルド店舗にて販売開始予定である。こちらのシールブックに加えておまけももらえるということなので、そちらも楽しみにしよう。

皆さんもご存じのように、ハッピーセットのおもちゃは毎回人気になっており、販売期間の終了を待たずに完売となることも多い。とくに今回は提供期間もかなり短めになっているのおで、どうしても手に入れたいという人は早めにゲットしておくことをオススメする。

(C) Ｔ－ＡＲＴＳ / syn Sophia

(C)Ｔ－ＡＲＴＳ / syn Sophia / テレビ東京 / ＡＰ製作委員会