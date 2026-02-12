ジムでナンパされて困惑、男性の妻にチクったら“トンデモ発言”にア然／恋愛人気記事BEST
女子SPA!で大きな反響を呼んだ記事を、ジャンルごとに紹介します。こちらは、「恋愛」ジャンルの人気記事です。（初公開日は2023年2月1日 記事は取材時の状況）
夫が自分以外の女性と仲良くする姿を見れば、嫉妬や不安などが浮かびあまりいい気がしない、という妻がほとんどではないでしょうか。「モテる夫」だけ考えれば確かに妻として鼻が高いところもありますが、そこからおかしな関係になられたら困るわけで、手放しで喜べるかといえば疑問が残りますよね。
妻がいる男性に関心を向けられた佐竹優子さん（仮名・36歳）は、そんな夫を知っていて放置する女性の気持ちがわからない、と話します。
「浮気とか不倫とか、気にしないのでしょうか。それに、声をかけられるこっちの迷惑を考えないのも怖いです」
顔をしかめてこう口にする佐竹さんに、何があったのか話してもらいました。
◆ジムで出会った仲のいい夫婦
佐竹さんがその夫婦と知り合ったのは、設備が整っていて規模の大きなスポーツジムでした。ダイエット目的で通い始めた佐竹さんは、そこで知り合った会員さんとの交流を楽しみながら、マシンにレッスンにと充実したジム生活を送っていたといいます。
ジムにはいつもふたりで訪れる仲のいいご夫婦がいて、どちらもスタイルが良く社交的、いろんな人とおしゃべりしているのを以前から見かけていたそうです。ロッカールームで奥さんと顔を合わせると、笑顔で挨拶をしてくれてこちらのことをあれこれ聞いてこないことも、佐竹さんには付き合いやすい人という印象でした。
「ジムって、定期的に通う場所だからほかの会員さんとトラブルとか起こしたくなくて、仲良くなってもある程度は気をつけて接しています。このご夫婦もそんな感じで、無理に距離を詰めてこないのがいいなと思っていました」
夫である男性とは話す機会はなかったのですが、奥さんとは会えば世間話をするような感じで、特に嫌な出来事もなく過ごしていました。
◆タオルを貸してもらって好印象
そんな佐竹さんがおかしいなと思ったのは、夫の態度でした。あるとき、いつものレッスンでスタジオに入ってからタオルを忘れてきたことに気づいた佐竹さんは、汗を拭くものがなくて困っていたそうです。
隣にいたのがたまたま例の夫婦の旦那さんのほうで、休憩のときにタオルがないとほかの人と話す佐竹さんの声を聞きつけ、「これ、きれいだから使っていいよ」と差し出してくれました。
申し訳ないですと慌てて断る佐竹さんに、「困ったときはお互いさまでしょう」と笑顔を向けてくれる旦那さんはイメージ通りの爽やかさだったといいます。
外でマシンを使っている奥さんが目に入り、普段から仲良くしている親しさもあって「後で話しておこう」と佐竹さんはお礼を言ってタオルを受け取りました。
レッスンは無事に終わり、ロッカールームで奥さんを見かけたので「旦那さんにタオルをお借りしました。ありがとうございました。洗って持ってきます」と改めてお礼を言うと、「あの人は困っている人を放っておけない性格なの。助けになってよかったわ」と返してくれてほっとしたそうです。
◆お茶に誘われて困惑
ところが、問題はその後。洗濯したタオルを持って旦那さんのもとへ行くと、「わざわざありがとう」と受け取りながら、「あなたはいつも熱心にレッスンを受けていて、前から気になっていたよ。今度お茶でも行かない？」と何のためらいもなく口にする姿に、佐竹さんは驚きます。
「『え、これってナンパじゃないの』と思いました。話すのは二回目で、仲良くもないのにこんな簡単に女性を誘うのが怖かったです。しかも、奥さんがすぐそこにいるのに」
