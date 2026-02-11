2月10日、PrimeVideoで配信される映画『エンジェルフライト THE MOVIE』の完成披露試写会がおこなわれた。ステージには、主演の米倉涼子をはじめとするメインキャストが勢揃いし、作品への思いを語った。そのなかでも、遠藤憲一が舞台上で見せた心意気に注目が集まった。

「この日、2025年10月に薬物疑惑を『週刊文春』に報じられた米倉さんが登壇しました。これまで、公式サイトでメッセージを公開する一方、姿を見せなかった米倉さんが、騒動後初めて公の場へ登場した形です」（芸能ジャーナリスト）

試写会冒頭、ステージにメインキャストがずらりと並ぶと、1人ずつ挨拶する流れに。トップバッターは米倉が務め、「こうやって板の上に立たせていただいているのも、ファンの方の思いや、すべての関係者のみなさまの手厚いサポートのおかげです」と、目を潤ませながら感謝を述べた。

話題となったのは、その後、隣に立っていた遠藤にバトンタッチした際のこと。遠藤は米倉へのフォローをコメントしたのだ。

「遠藤さんは、自己紹介すると、すかさず『涼子ちゃんよかったね』と米倉さんの肩を叩き、明るく語りかけました。その言葉にうつむいて涙した米倉さんは『ありがとう』と答えました。

さらに遠藤さんは、『無事完成して、みんなと登壇できて、涼子ちゃん元気です』と、米倉さんの左手を掴み上げると、会場から大きな拍手が巻き起こったのです」（同）

明るく米倉のフォローに回った遠藤。その映像はSNSでも広く拡散され、Xでは、遠藤の振る舞いに称賛が集まった。

《遠藤憲一さんの人の良さが溢れ出てる！尊敬！！》

《エンケンさん ええ人やー（涙）》

《エンケンさんは本当聖人や、優しいよな〜》

米倉が主演を務めたドラマ『ドクターX』（テレビ朝日系）でも共演していた遠藤。長年の付き合いからの絆が垣間見えた瞬間だった。

「ステージに登壇した米倉さんは、かなり頬が痩せこけた印象です。壇上ではあまり笑顔を見せることもなく、うつむき加減でした。米倉さんがあいさつしているときも、遠藤さんは優しく見守っていましたから、米倉さんを元気づけたかったのでしょう。

腕を高く上げられ、照れる様子を見せた米倉さんでしたが、涙があふれていて、もらい泣きする人も続出していましたね」（前出・芸能ジャーナリスト）

キャスト陣のチームワークで乗り越えた苦悩だったのだろう。