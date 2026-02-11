この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ポイ活や投資に関する情報を発信するYouTubeチャンネル「ポイ活投資チャンネル」が、「東京ポイント１１，０００ポイントお得な交換先」と題した動画を公開。東京都が実施するポイント還元事業の概要と、配布されたポイントをさらにお得に活用する方法を解説した。



動画で紹介されたのは、東京都が実施する「東京アプリ生活応援事業」である。これは、東京都内に住民登録をしている15歳以上の都民を対象に、「東京アプリ」のダウンロードとマイナンバーカードによる本人確認で、一人当たり11,000円相当の「東京ポイント」を配布するというものだ。事業期間は2027年4月1日までとなっている。



重要な点として、配布される東京ポイントは「東京アプリ」内に付与されるものの、アプリ自体に決済機能はない。そのため、ポイントを利用するには、提携する他のキャッシュレス決済サービスへの交換が必須となる。交換先はdポイント、Vポイント、au PAY残高、楽天キャッシュ、メルカリポイントの5種類が用意されている。



動画では、これらの交換先ごとに行われているキャンペーンについても詳しく解説。特にdポイントとVポイントへの交換は、それぞれ「10%増量キャンペーン」の対象となっており、11,000ポイントが12,100円相当に増えるためお得であると紹介。ただし、Vポイントのキャンペーンは適用条件がやや複雑なため注意が必要だとした。一方で、au PAY残高や楽天キャッシュは抽選キャンペーン、メルカリポイントはキャンペーン対象外となっている。



さらに、動画ではこれらのポイントを現金化する「現金化ルート」も紹介された。dポイント、Vポイント、楽天キャッシュなどに交換した後、それぞれ提携する証券会社（マネックス証券、SBI証券、楽天証券など）で投資信託を購入し、即時売却することで現金として銀行口座に戻すことが可能であると説明している。無駄な消費を避けたい人にとって、この方法は有効な選択肢となりそうだ。