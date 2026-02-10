白菜が主役！フライパン1つで完成する「ワンパン和風パスタ」が絶品すぎる

クックパッドでは、毎週水曜日にInstagram Liveを配信しています。今回は、クックパッドアンバサダー・新米幸せママ♡さんがNHKの料理対決番組『激突メシあがれ-自作グルメ頂上決戦-』で披露した優勝レシピ「塩揉み白菜のワンパン和風パスタ」をご紹介します。

白菜ときのこの旨味たっぷりの絶品パスタ

NHKの料理対決番組『激突メシあがれ-自作グルメ頂上決戦-』で優勝したフライパン1つで完成する白菜が主役のパスタ。塩揉み白菜の甘みがぎゅっと詰まったレシピを、クックパッドアンバサダーの新米幸せママ♡さんと一緒に作ってみました。

旨味凝縮！塩揉み白菜のワンパン和風パスタ

■材料（3人分）



パスタ(スパゲッティ乾麺 太さ1.7mm) 210g



白菜 大きめ1/4玉(750g)



豚バラ薄切り肉 120g



椎茸 2つ(30〜50g)



舞茸 50g



しめじ 50g



湯(やかんで沸かす) 600cc以上



しっかり口が閉まる食品保存用袋 1枚



皿など重しになるもの(水を入れたボウルや袋でも可) 白菜の重さの約2倍



・調味料



塩A(白菜塩揉み用) 大さじ1



塩B(パスタ茹で用) 小さじ1/2



塩コショウ 少々



麺つゆ(3倍濃縮) 大さじ3



にんにくチューブ 約5cm



・お好みで



レモン 1/2個



小ねぎ 3〜4本



糸唐辛子 適量



作り方

1.芯を切り落とした白菜を外側と内側で2つにざっくり分けます。根元部分は繊維を断ち切るように1.5cm幅に切り、葉の部分は大きめのざく切りにしてから保存袋に入れ、塩A(白菜塩揉み用)を加えて空気を入れたまま袋を閉じてしっかりと振ります。

【ポイント】袋を振ることで、塩が全体にまんべんなく馴染みます。塩揉みすることで、食感の良さや白菜の旨味や甘みが引き立ちます。

2.白菜から水が出てきたら袋の空気を抜きます。袋の上に白菜の約2倍の重みの皿をのせて重しにします。

【ポイント】白菜から水分がどんどん出てくるので、都度空気を抜いて、袋の口を閉じ直してください。

3.レモンは搾りやすいように斜めに切り、小ネギは小口切りに、椎茸は軸の根元を切り落として薄切りに、舞茸・しめじはほぐし、豚バラ肉は3〜4cm幅に切ります。

4.フライパンに油をひかずに豚肉を入れ、塩コショウをして焼きます。お湯も沸かし始めます。

【ポイント】焼き始めはお肉を無理にほぐさずあまり動かさないように焼くことで、綺麗な焼き色がつき、香ばしく仕上がります。

5.塩揉みして時間をおいた白菜はお好きなタイミングでザルに移し、小分けにしながらぎゅっと握ってしっかり水気を絞っておきます。

6.豚肉を焼いたものと同じフライパンにお湯と塩B(パスタ茹で用)と半分に折ったパスタを入れます。パスタを交互に重ねるように入れると、麺同士がくっつきにくくなります。

蓋をして強めの中火で3分煮て1度蓋を開けてパスタを軽くほぐしたら、きのこ類→白菜の順にのせて蓋をし、6分半煮ます。

7.汁気の状態を確認して、問題なければ麺つゆとにんにくチューブを加えて全体を混ぜ合わせます。お皿に盛り付け、小ネギ、糸唐辛子を散らし、レモンを添えれば完成！

