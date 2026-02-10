堀琴音は初めてのハワイがすっかりお気に入り!? 「今年15勝したらハワイに家を買いたい」とどでかい夢を語る
堀琴音が自身のインスタグラムを更新。初めてのハワイで撮影した3枚の写真を投稿した。
【写真】ハワイでも大活躍！ 姉のサングラスに親友のバッグが旅のお供
1枚目はノースリーブのトップスに黒のパンツ姿で海を背景に腰掛けた写真、続いてサマードレス姿で遠くにダイアモンドヘッドを望む場所に立つ写真、緑とピンクの大きなボトルを抱えた写真の3枚だ。そして「姉からのサングラス 彩乃ちゃんからのバッグ ハワイ旅行で大活躍」と記すと、3枚の写真すべてで使用しているサングラスは姉の堀奈津佳から、3枚目の写真で肩からかけているキラキラのバッグは親友の安田彩乃からのプレゼントであることを紹介した。堀はXの投稿で今回が初めてのハワイ訪問であることを明かしていたが、そのハワイがすっかり気にいったのか、投稿の最後にはハッシュタグを添えて「#今年15勝したら」「#ハワイに家を買いたい」という大きな夢を綴っていた。その夢にファンも反応、「今年15勝 歴史に残る女王ですね」「ハワイに家買ったら招待してね」と楽しそうに背中を押していた。昨年の堀は「日本女子オープン」で、メジャー大会初優勝。2016年の同大会では終盤で単独首位に立ったものの、当時アマチュアだった畑岡奈紗に逆転を許し1打差の2位に敗れた。今回も15歳のアマチュア廣吉優梨菜との優勝争いとなったが、落ち着いて首位を守り抜き、3年ぶりのツアー通算3勝目を挙げることができた。今年は大きな夢に向かってどのような活躍を見せてくれるのか、ファンは大いに期待している。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
笠りつ子がハワイで1人合宿も現地で小祝さくら、藤本麻子と合流 「最高に充実した日を送ることができました!!」
マグロとタイの刺身で食べる順番に決まりがある? 女子プロが新人セミナーで習った“恥をかかないマナー”とは？【食事編】
韓国女子ツアーは美人だらけ！「実力と美貌を兼ね備えた選りすぐりの10人を写真で紹介」
米国西海岸を旅行中のイ・ボミ “夢の国”で見せた夫とのラブラブ2ショットに「幸せそう」の声
日米通算200勝投手の田中将大が巨人軍の後輩投手たちと「休日ゴルフ」でリフレッシュ！ ファンも気になるスコアは未公開…
【写真】ハワイでも大活躍！ 姉のサングラスに親友のバッグが旅のお供
1枚目はノースリーブのトップスに黒のパンツ姿で海を背景に腰掛けた写真、続いてサマードレス姿で遠くにダイアモンドヘッドを望む場所に立つ写真、緑とピンクの大きなボトルを抱えた写真の3枚だ。そして「姉からのサングラス 彩乃ちゃんからのバッグ ハワイ旅行で大活躍」と記すと、3枚の写真すべてで使用しているサングラスは姉の堀奈津佳から、3枚目の写真で肩からかけているキラキラのバッグは親友の安田彩乃からのプレゼントであることを紹介した。堀はXの投稿で今回が初めてのハワイ訪問であることを明かしていたが、そのハワイがすっかり気にいったのか、投稿の最後にはハッシュタグを添えて「#今年15勝したら」「#ハワイに家を買いたい」という大きな夢を綴っていた。その夢にファンも反応、「今年15勝 歴史に残る女王ですね」「ハワイに家買ったら招待してね」と楽しそうに背中を押していた。昨年の堀は「日本女子オープン」で、メジャー大会初優勝。2016年の同大会では終盤で単独首位に立ったものの、当時アマチュアだった畑岡奈紗に逆転を許し1打差の2位に敗れた。今回も15歳のアマチュア廣吉優梨菜との優勝争いとなったが、落ち着いて首位を守り抜き、3年ぶりのツアー通算3勝目を挙げることができた。今年は大きな夢に向かってどのような活躍を見せてくれるのか、ファンは大いに期待している。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
笠りつ子がハワイで1人合宿も現地で小祝さくら、藤本麻子と合流 「最高に充実した日を送ることができました!!」
マグロとタイの刺身で食べる順番に決まりがある? 女子プロが新人セミナーで習った“恥をかかないマナー”とは？【食事編】
韓国女子ツアーは美人だらけ！「実力と美貌を兼ね備えた選りすぐりの10人を写真で紹介」
米国西海岸を旅行中のイ・ボミ “夢の国”で見せた夫とのラブラブ2ショットに「幸せそう」の声
日米通算200勝投手の田中将大が巨人軍の後輩投手たちと「休日ゴルフ」でリフレッシュ！ ファンも気になるスコアは未公開…