¡¡ËÜÅÄ¹¸¶©¤µ¤ó¡Ê50ºÐ¡¦²¾Ì¾¡á°Ê²¼Æ±¡Ë¤Ï¡¢1¤ÄÇ¯¾å¤Î·ë°á¤µ¤ó¤È¡¢½Ð²ñ¤Ã¤Æ3½µ´Ö¸å¤Ç·ëº§¤·¤¿¡£¤À¤¬¡¢³°»ñ·Ï´ë¶È¤Ë¶ÐÌ³¤·Â¿Ë»¤Ê·ë°á¤µ¤ó¤È¤Ï²È»öÊ¬Ã´¤ä»Ò¤É¤â¤ò¤â¤Ä¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¹¤ì°ã¤¤¤¬¤¢¤ê¡¢¤¤¤Á¤É¤ÏÎ¥º§¤â¸¡Æ¤¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤ÎÌðÀè¤ËÌ¼¤ò¼ø¤«¤ê¡¢·ëº§À¸³è¤Ï·ÑÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¿Í¤À¤«¤é¡×¤ÈºÊ¤ËÂÐ¤·¤ÆÈ¾¤Ð¤¢¤¤é¤á¤Î¶ÃÏ¤Ç¤¤¤¿¹¸¶©¤µ¤ó¤Ï¡¢¤¢¤ëÆü¤Î¿¼Ìë¡¢Ã¯¤«¤ÈÅÅÏÃ¤ò¤¹¤ë·ë°á¤µ¤ó¤òÌÜ·â¤·¡¢Éâµ¤¤Îµ¿Ç°¤òÊú¤¯¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÖÉ×¤¬19ºÐ½÷»ÒÂçÀ¸¤È³°ÇñÊóÆ»¡×¤ÇÎ¥º§¤·¤¿½÷Í¥¡¢Î¥º§¤ÎºÝ¡ÖËÍ¤Îºâ»º¤ÏÁ´ÉôÊû¤²¤ë¡×¤Èºâ»ºÂ£Í¿¤·¤¿²Î¼ê¤Ê¤É¡Ú¡Ö½ÏÇ¯Î¥º§¡×¤·¤¿·ÝÇ½¿Í11¿Í¡Û
¡¡44ºÐ¤Î¤È¤¤À¤Ã¤¿¡£ÃÏÊý¤Ë½»¤à¼Â²È¤ÎÊì¤¬µÞÀÂ¤·¤¿¡£70Âå¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÊì¤Ï¡¢¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¤òËþµÊ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤Ä¤â¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¹¸¶©¤µ¤ó¤Ë¤ÏËå¤¬¤¤¤ë¤¬¡¢·ëº§¤·¤Æ±óÊý¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¿¤á¡¢·»Ëå¤Ç¤È¤¤É¤ÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤Æ¤ÏÊì¤Î°ÂÈÝ¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¡¡¤½¤ì¤¬¤¢¤ëÆü¡¢Êì¤¬ÅÅÏÃ¤Ë½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¿ô»þ´Ö°ÊÆâ¤Ë¤ÏÀÞ¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÆü¤Ï¤½¤ì¤â¤Ê¤¤¡£ÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¶á½ê¤ÎÃÎ¿Í¤ËÍê¤ó¤Ç¸«¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£ÃÎ¿Í¤È·Ù»¡¤«¤éÎ©¤ÆÂ³¤±¤ËÏ¢Íí¤¬¤¢¤ê¡¢Êì¤Ï¥Ù¥Ã¥É¤ÎÃæ¤ÇÌ²¤ë¤è¤¦¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¿´ÉÔÁ´¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£¿´Â¡¤¬°¤¤¤Ê¤ó¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ÃÎ¿Í¤Ë¤è¤ì¤ÐÉÂ±¡¤Ë¤ÏÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤«¡Ä¡Ä¡£ËÍ¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Ø³Á³¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£Âç³ØÆþ³Ø¤È¤È¤â¤Ë¾åµþ¤·¤Æ¤¤Æ¡¢¼Â²È¤Ë¤ÏÇ¯¤Ë1¡¢2²óÌá¤ëÄøÅÙ¡£·ëº§¤·¤Æ¤«¤é¤ÏÇ¯¤Ë1ÅÙ¤¬¤»¤¤¤¼¤¤¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡£Êì¤¬²¿¤ò¹Í¤¨¡¢²¿¤ò³Ú¤·¤ß¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤Û¤È¤ó¤ÉÃÎ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤ÆØ³Á³¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÄÌÌë¤Ë¤âÁòµ·¤Ë¤â·ë°á¤µ¤ó¤ÏÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Í½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿½ÐÄ¥¤ò¼è¤ê¤ä¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¹¸¶©¤µ¤ó¤Ï¤³¤ó¤Ê¤È¤¤¯¤é¤¤´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤Ë¤ÈÄÁ¤·¤¯ÉÔËþ¤òÊú¤¤¤¿¡£
Æ±µéÀ¸¤Î¿¿ÃÒ»Ò¤µ¤ó¤ÈºÆ²ñ
¡Ö¤½¤Î¤³¤í¡¢SNS¤Ç¾¯¤·µ¤¼å¤Ê¤³¤È¤ò½ñ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ËÈ¿±þ¤·¤Æ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤¯¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¾®Ãæ³Ø¹»¤ÇÆ±µéÀ¸¤À¤Ã¤¿¿¿ÃÒ»Ò¤Ç¤·¤¿¡£»Í½½¶åÆü¤ÇÇ¼¹ü¤·¤ËÌá¤Ã¤¿¤È¤¡¢²ñ¤ª¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¶á½ê¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ì¥¹¤ÇÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£µ¤¤Å¤¤¤¿¤é3»þ´Ö¤â¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤Õ¤¿¤ê¤È¤â¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡×
¡¡¤½¤ì°Ê¹ß¡¢Êì¤Î°äÉÊ¤òÀ°Íý¤·¤¿¤êÊÒ¤Å¤±¤¿¤ê¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤È¤¤É¤¼Â²È¤òË¬¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¤¿¤Ó¤Ë¤Õ¤¿¤ê¤Ï²ñ¤Ã¤¿¡£¿¿ÃÒ»Ò¤µ¤ó¤Î¿ÍÀ¸¤â¸«¤¨¤Æ¤¤¿¡£
¡ÖÈà½÷¤ÏÉ×¤Î²£Ë½¤µ¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼ã¤¯¤·¤Æ·ëº§¤·¤Æ¡¢Åö»þ¡¢20ºÐ¤È17ºÐ¤Î»Ò¤¬¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢É×¤«¤é¤Ï¤¤¤Ä¤â¡Ø¤ª¤Þ¤¨¤¬¥Ð¥«¤À¤«¤é»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤â¥Ð¥«¤À¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤ê¡¢²¿½½Ç¯¼çÉØ¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¡¢¥á¥·¤¬¤Þ¤º¤¹¤®¤ë¤ÈÅÜÌÄ¤é¤ì¤¿¤ê¤ÎÆü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ã¤Æ¡£Ê¹¤¤¤Æ¤¤¤Æ¤³¤Ã¤Á¤¬¶ì¤·¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¤Î¿ô¡¹¤Ç¡¢¤½¤ì¤ÏDV¤À¤è¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¤È¡¢Èà½÷¤Ï¡Ø»ä¤¬¥Ð¥«¤À¤«¤é¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¡Ù¤Ã¤Æ¡£¤â¤Ã¤È¼«Í³¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤¤¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢Èà½÷¤ÏÉ×¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¤¬¤ó¤¸¤¬¤é¤á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡£ÄËÀÚ¤Ë¤½¤¦»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤¢¤ë¤È¤¡¢¿¿ÃÒ»Ò¤µ¤ó¤¬¤Ý¤í¤Ã¤È¸À¤Ã¤¿¡£
¡Ö»ä¡¢¹¸¶©¤¯¤ó¤Î¤³¤È¡¢¤º¤Ã¤È¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¡×
¡¡¤³¤ì¤¬Îø¤ÎÈ¯Ã¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¿¿ÃÒ»Ò¤µ¤ó¤¬¤â¤¦°ìÅÙ¡¢¿ÍÀ¸¤òÀ¸¤Ä¾¤½¤¦¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡£¤½¤·¤Æ¼«¿È¤âÈà½÷¤«¤é¸µµ¤¤ò¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¤¤¤Ä¤·¤«¡ÖÈà½÷¤¬¤¤¤Ê¤¤¤ÈÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¡ÖÈà½÷¤È¤È¤â¤ËÀ¸¤¤¿¤¤¡×¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡Ö»ä¤ÏÎ¥º§¤¹¤ë¡×
¡¡¼Â²È¤ËÄÌ¤¦Î¹¤Ï¡¢¿¿ÃÒ»Ò¤µ¤ó¤È²ñ¤¦»þ´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¼êÅÁ¤¤¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¿¿ÃÒ»Ò¤µ¤ó¤È¡¢ÅÅµ¤¤â¿åÆ»¤â»ß¤Þ¤Ã¤¿¼Â²È¤ÇÈ©¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡£
¡Ö¾ðÇ®¤ÈÍßË¾¤ËÇ¤¤»¤Æ¡¢ÌµËÅ¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤³¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤´¤á¤ó¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¿¿ÃÒ»Ò¤¬¡Ø¹¸¶©¤¯¤ó¤È¤Ê¤é¡¢¤É¤³¤Ç¤â¤¤¤¤¡Ù¤È¾Ð´é¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤ò¸«¤Æ¶»¤¬¤°¤Ã¤ÈµÍ¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤³¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¡¢À¸¤Þ¤ì¤Æ½é¤á¤Æ¤À¤è¤È¸À¤¦¤È¡¢¿¿ÃÒ»Ò¤ÎÌÜ¤«¤éÂç¤¤ÊÎÞ¤ÎÎ³¤¬¤Ü¤í¤Ü¤í¤³¤Ü¤ì¤Æ¡£À¸¤¤Æ¤¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤È¤µ¤¨»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤³¤¦¤Ê¤ì¤ÐÎø¤Ï¿¼¤Þ¤ë°ìÊý¤À¡£¤ª¸ß¤¤¤ËÇÛ¶ö¼Ô¤Ë¥Ð¥ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¤È¤Ë¤«¤¯µ¤¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¤Ê¤ë¤Ù¤¯Áá¤¯Î¥º§¤¹¤ë¤³¤È¤òÀÀ¤¤¹ç¤Ã¤¿¡£
¡Ö²¼¤Î»Ò¤Î¿Ê³ØÀè¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢»ä¤ÏÎ¥º§¤¹¤ë¤È¿¿ÃÒ»Ò¤¬¸À¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¤³¤ó¤ÊÂç¤¤Ê·èÃÇ¤¬¤Ç¤¤ë¤È»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ù¤ÈÀ²¤ì¤ä¤«¤Ê´é¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ËÍ¤Î¤Û¤¦¤ÏÌ¼¤¬¤Þ¤À¾®³ØÀ¸¡£Ì¼¤òºÊ¤ËÇ¤¤»¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢¿Æ¸¢¤ò¤È¤Ã¤ÆÎ¥º§¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¤¿¤À¡¢Ì¼¤È¿¿ÃÒ»Ò¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¤«¤É¤¦¤«¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¿¿ÃÒ»Ò¤ÏÃå¡¹¤È½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢ËÍ¤â¾Ç¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤âµ¤»ý¤Á¤¬¾Ç¤ë¤À¤±¤Ç¸½¼Â¤Ë¤Ï²¿¤â¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¿¿ÃÒ»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢¤È¤¤ª¤ê¡Ö²¼¤Î»Ò¤ËÅìµþ¤ÎÍ½È÷¹»¤ÎÆÃÊÌ¹ÖµÁ¤ò¼õ¤±¤µ¤»¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÍýÍ³¤ò¤Ä¤±¤Æ¾åµþ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¼Â²È¶á¤¯¤Ç¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÅìµþ¤Ç¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Ï¿ÍÌÜ¤ò¼Å¤ó¤Ç°©À¥¤ò½Å¤Í¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤Ó¿¿ÃÒ»Ò¤µ¤ó¤Ï¿´¤È¸½¼Â¤Î¡ÖÎ¥º§½àÈ÷¡×¤ò¸ì¤Ã¤¿¤¬¡¢¹¸¶©¤µ¤ó¤Ë¤ÏÊó¹ð¤¹¤ë¤Ù¤¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÏµÞ¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤È¿¿ÃÒ»Ò¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¿¿ÃÒ»Ò¤Î²¼¤Î»Ò¤¬Åìµþ¤ÎÂç³Ø¤Ë¹ç³Ê¤·¡¢¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Î²¼¸«¤ä°ú¤Ã±Û¤·¤Ê¤É¤ÇÈà½÷¤Î¾åµþÉÑÅÙ¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£ËÍ¤Ï·ë°á¤Ë¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Î¥º§¤ò¸À¤¤½Ð¤»¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡£¤³¤Î¾õ¶·¤Ç¿¿ÃÒ»Ò¤Ë²ñ¤¤Â³¤±¤ë¤³¤È¤¬¡¢ËÍ¤Ë¤Ï¤¤¤Á¤Ð¤óÅÔ¹ç¤¬¤¤¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤º¤ë¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
Ì¿¤¬¤±¤ÎÎ¥º§·à
¡¡47ºÐ¤Î¤È¤¡¢¤Ä¤¤¤Ë¿¿ÃÒ»Ò¤µ¤ó¤ÏÎ¥º§¤·¤¿¡£É×¤ËÎ¥º§¤òÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¤È¤¡¢ÅÜ¤Ã¤¿É×¤Ë²¥¤é¤ì¤Æ¤Û¤ª¹ü¤ò¹üÀÞ¡¢¥¥ì¤¿É×¤Ï¤½¤Î¸å¤âË½ÎÏ¤ò¤Õ¤ë¤¤¡¢Èà½÷¤ÏÁ´¿ÈÂÇËÐ¤ÇÉÂ±¡¤Ë¶î¤±¹þ¤ó¤À¤Î¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤¬µÕ¤ËÎ¥º§¤Ë¤Ï¸ù¤òÁÕ¤·¤¿¡£
¡ÖÌ¿¤¬¤±¤ÇÎ¥º§¤·¤¿¤è¤È¿¿ÃÒ»Ò¤Ïµã¤¤Ê¤¬¤é¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤Î¤¿¤á¤Ë¤³¤³¤Þ¤Ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤À¤È´¶Æ°¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¤½¤ó¤Ê¿¿ÃÒ»Ò¤ò¼«Ê¬¤Ï¹¬¤»¤Ë¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡¢Èà½÷¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤«¤ÈÇº¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¿¿ÃÒ»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢¹¸¶©¤µ¤ó¤Îµ¢Âð¥ë¡¼¥È¤Ë¥¢¥Ñ¡¼¥È¤ò¼Ú¤ê¤ÆÀ¸³è¤·¤Ï¤¸¤á¤¿¡£°Ö¼ÕÎÁ¤Èºâ»ºÊ¬Í¿¤¬¤¢¤ë¤«¤éÅöÌÌ¤ÏÂç¾æÉ×¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤¹¤°¤Ë¥Õ¥¡¥ß¥ì¥¹¤È¤ªÊÛÅö²°¤µ¤ó¤Ç»Å»ö¤â»Ï¤á¤¿¡£
¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯Æ¯¤¤¤Æ¼«Ê¬¤Î¿©¤Ù¤ëÊ¬¤¯¤é¤¤¤Ï²Ô¤¬¤Ê¤¤¤È¤Ã¤Æ¡£ÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£´õË¾¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤â¤Ä¥¥é¥¥é´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×
·ë°á¤µ¤ó¤Î»Ñ¤ò¸«¤Æ¡Ä¡ÖÎ¥º§¤Ê¤ó¤Æ¸À¤¤½Ð¤»¤Ê¤¤¡×
¡¡Áá¤¯¼«Ê¬¤âÎ¥º§¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ØÆÏ¤¤¤¿¤Î¤ÏµÁÉã¤Îë¾Êó¤À¤Ã¤¿¡£¤µ¤¹¤¬¤Î·ë°á¤µ¤ó¤â¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤¿¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¤½¤Î¸å¡¢µÁÊì¤âÂÎÄ´¤òÊø¤·¤ÆÆþÂà±¡¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¡Ö¿Æ¹§¹Ô¤â¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¤È·ë°á¤¬µã¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢ËÍ¤â¤½¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤À¤Ã¤¿¤è¤È»×¤ï¤º°Ö¤á¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤Î¤ª¤«¤¢¤µ¤ó¤Î¤È¤¤Ï¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡£»ä¤¬ÐþËý¤À¤Ã¤¿¡Ù¤ÈÆÍÁ³¡¢·ë°á¤¬¤¹¤¬¤ê¤Ä¤¤¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ó¤Ê¾õÂÖ¤ÇÎ¥º§¤Ê¤ó¤Æ¸À¤¤½Ð¤»¤Ê¤¤¡×
¡¡·ë°á¤µ¤ó¤Ï¡¢»Å»ö¤ò¤ä¤á¤ÆÊì¤ò°ú¤¼è¤í¤¦¤«¤Ê¤È¤Þ¤Ç¸À¤¤¤À¤·¤¿¡£¿¦¾ì¤ÎÀèÇÚ¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¤é¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë°ú¤»ß¤á¤é¤ì¤ÆËÝ°Õ¤·¤¿¤è¤¦¤À¤¬¡¢¹¸¶©¤µ¤ó¤â¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¿¿ÃÒ»Ò¤µ¤ó¤ÏÊ¸¶ç¤â¸À¤ï¤º¡¢Æü¾ï¤ò³Ú¤·¤½¤¦¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬¤½¤ì¤Ï¡¢Èà¤È¤ÎÌ¤Íè¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¤ÎÌÀ¤ë¤µ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤¤¤¤Ê¤ê¤Î¥·¥ã¥Ã¥È¥¢¥¦¥È
¡Ö¤½¤ì¤«¤é1Ç¯¤Û¤É¤¿¤Ã¤¿¤È¤¡¢¤µ¤¹¤¬¤Î¿¿ÃÒ»Ò¤â¤·¤Ó¤ì¤òÀÚ¤é¤·¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤È¤¿¤Þ¤Ë¤Ò¤È¤ê¸À¤Î¤è¤¦¤ËÊ¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤Ï¾õ¶·¤òÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ø¤´¤á¤ó¡¢¤â¤¦¾¯¤·¤À¤±ÂÔ¤Ã¤Æ¡Ù¤È¸À¤¦¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¤µ¤é¤Ë1Ç¯¸å¡¢¿¿ÃÒ»Ò¤µ¤ó¤«¤é¤¤¤¤Ê¤êÊÌ¤ì¤ò¹ð¤²¤é¤ì¤¿¡£
¡ÖÂÔ¤Ä¤³¤È¤ËÈè¤ì¤¿¡£¤â¤¦´üÂÔ¤·¤Ê¤¤¡£Î¥º§¤¹¤ë¤Þ¤ÇÏ¢Íí¤·¤Æ¤³¤Ê¤¤¤Ç¡×
¡¡¤¤¤¤Ê¤ê¤Î¥·¥ã¥Ã¥È¥¢¥¦¥È¤À¤Ã¤¿¡£¿¿ÃÒ»Ò¤µ¤ó¤Ê¤é¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÂÔ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¡£¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¹¸¶©¤µ¤ó¤¬´Å¤«¤Ã¤¿¡£¿¿ÃÒ»Ò¤µ¤ó¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¬¤º¤Ã¤ÈÆ±¤¸¤È¤³¤í¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤ÆÀè¤Ë¿Ê¤á¤Ê¤¤´¶¤¸¤¬¤·¤Æ·ù¤Ê¤Î¡×¤È¸À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢º£ÅÙ¤Ï¤¤¤¤Ê¤ê·ë°á¤µ¤ó¤«¤éÎ¥º§¤òÀÚ¤ê½Ð¤µ¤ì¤¿¡£¤º¤Ã¤ÈÎ¢ÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Í¤È¡¢ºÊ¤Ïµ´¤Î·ÁÁê¤ÇÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËÉî¿«¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¤êÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤Ê¤¿¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬±³¤À¤Ã¤¿¤Î¤Í¤Ã¤Æ¡£µÞ¤Ë¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ø¤¤ß¤À¤Ã¤ÆÉâµ¤¤·¤Æ¤¿¤À¤í¡Ù¤ÈÊÖ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢·ë²Ì¡¢¼«Ê¬¤ÎÉâµ¤¤òÇ§¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Êè·ê¤ò·¡¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¤Í¡×
É×ÉØ¤ÎÂÐÎ©¤òÀ©¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ä
¡¡¸ß¤¤¤òÇÍ¤ê¹ç¤¦¥±¥ó¥«¤¬ËèÆü¤Î¤è¤¦¤ËÂ³¤¤¤¿¡£¤¢¤ëÆü¡¢¹â¹»À¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÌ¼¤¬¡Ö¤¤¤¤¤«¤²¤ó¤Ë¤·¤Æ¡×¤È¶«¤ó¤À¡£
¡Ö¤µ¤Ã¤µ¤ÈÎ¥º§¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£»ä¤Ï¤Ò¤È¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤«¤Þ¤ï¤Ê¤¤¤«¤é¡×
¡¡¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¹¸¶©¤µ¤ó¤â·ë°á¤µ¤ó¤â¥Ï¥Ã¤È¤·¤ÆÌÛ¤ê¹þ¤ó¤À¡£¡Ö¤´¤á¤ó¡×¤È¤Õ¤¿¤ê¤ÏÀ¼¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡£
¡Ö»ä¤Î¤¿¤á¤ËÎ¥º§¤·¤Ê¤¤¡¢Î¥º§¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ê¤ó¤Æ¸À¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤è¡£»ä¤Ë¤Ï»ä¤Î¿ÍÀ¸¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤«¤é¡×
¡¡Ì¼¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¿Éíå¤À¤Ã¤¿¡£µÕ¤Ë¡ÖÎ¥º§¤·¤Ê¤¤¤ÈÌ¼¤¬Ç¼ÆÀ¤·¤Ê¤¤¡×¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¤È¹¸¶©¤µ¤ó¤Ï¸À¤Ã¤¿¡£ÏÃ¤·¹ç¤Ã¤ÆÎ¥º§¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢Ì¼¤Ï½ý¤Ä¤¯¤À¤±¤À¤í¤¦¡£
¡ÖÌ¼¤ÎÁ°¤Ç¡¢¤Þ¤¢¡¢³Î¤«¤Ë»ä¤¿¤Á¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤·¤Í¤È¡¢·ë°á¤¬¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ó¤Ê¤ËÉÔÃç¤À¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤è¤ÈËÍ¤Ï¸À¤Ã¤¿¡£¡Ø»ä¤Ï¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Ë¤«¤ï¤¤¤¬¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¤ª¤È¤¦¤µ¤ó¤Ï¼«Ê¬¤ÎµÁÌ³¤ò²Ì¤¿¤¹¤¿¤á¡¢¤Ê¤ó¤È¤«»ä¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤ª¤«¤¢¤µ¤ó¤Ï»Å»öºÇÍ¥Àè¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤½¤Î»Ñ¤Ï»ä¤Î¿ÍÀ¸¤Ë°±Æ¶Á¤ÏµÚ¤Ü¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¼ä¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡Ù¤È¡¢Ì¼¤¬ËÜ²»¤ò¸ì¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Þ¤À16ºÐ¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤³¤ó¤Ê¤ËµÒ´ÑÅª¤Ë¸«¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÆ¬¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤È¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤Ç¤â¤Ò¤È¤Ä¤Ä¤±²Ã¤¨¤ë¡£µÁÌ³¤ò²Ì¤¿¤¹¤¿¤á¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢ËÍ¤Ï¤¤ß¤ò¿´¤«¤é°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤È¹¸¶©¤µ¤ó¤Ï¸À¤Ã¤¿¡£Ì¼¤Î¤³¤È¤¬Âç»ö¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¤½¤Ð¤Ë¤¤¤è¤¦¤È¿´¤¬¤±¤¿¤Î¤À¡£
¡Ö¿Æ¤ÎµÁÌ³¤È°¦¾ð¤Ã¤Æ¡¢¤¤Á¤ó¤ÈÊ¬¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤ÈÌ¼¤ÏÃ¸¡¹¤È¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡£·ë°á¤¬Êø¤ì¤ë¤è¤¦¤Ëµã¤½Ð¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Ì¼¤Ï¡Ø¤ß¤ó¤Ê¤½¤ì¤¾¤ì¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤Ð¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡Ù¤ÈÎäÀÅ¤À¤Ã¤¿¡£¤ª¶â¤¬¤¢¤ë¤Ê¤éÎ±³Ø¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¤â¸À¤Ã¤¿¡×
¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬°¤«¤Ã¤¿
¡¡°ì²È¤Î¹Ô¤¯Ëö¤ò·è¤á¤¿¤Î¤ÏÌ¼¤À¤Ã¤¿¡£¿Æ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Âç¿Í¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¹¸¶©¤µ¤ó¤â·ë°á¤µ¤ó¤â¡Ö·èÄê¡×¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÖÎäÀÅ¤ËÎ¥º§¤ò·è¤á¤Æ¡¢¿Æ¸¢¤Ï·ë°á¡¢ËÍ¤Ï²È¤ò½Ð¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢Ì¼¤¬¹â¹»¤ò½Ð¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¤³¤Î¤Þ¤ÞÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¡£¤½¤ì¤Ç¤âÎ¥º§¤ÏÀ®Î©¤·¤¿¡£ËÍ¤Ï¤¢¤ï¤Æ¤Æ¿¿ÃÒ»Ò¤ËÏ¢Íí¤·¤Þ¤·¤¿¡£Î¥º§¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¡£¤À¤±¤É¿¿ÃÒ»Ò¤«¤é¤Ï¡¢¡Ø¤â¤¦ÃÙ¤¤¡£»ä¤Ïµ¤»ý¤Á¤¬ÀÚ¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ù¤È¡×
¡¡¤½¤Î¸å¡¢ÅÅÏÃ¤ÇÏÃ¤¹µ¡²ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¿¿ÃÒ»Ò¤µ¤ó¤ÏËèÆü¤¬³Ú¤·¤¯¤Æ¡¢Ãç¤Î¤¤¤¤ÃËÍ§¤À¤Á¤â¤Ç¤¤¿¤ÈÃÆ¤ó¤ÀÀ¼¤Ç¸À¤Ã¤¿¡£¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤Ï¿ÍÀ¸¤ò¤ä¤êÄ¾¤¹µ¡²ñ¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤¬·èÊÌ¤Î¸ÀÍÕ¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖËÍ¤Îµ¤»ý¤Á¤ÏÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¿¿ÃÒ»Ò¤Ï¿·¤·¤¤À¤³¦¤òÃÎ¤Ã¤Æ±©¤Ð¤¿¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬°¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡»×¤¨¤Ð·ë°á¤µ¤ó¤«¤é¤ÎÎ¥º§¤Î¿½¤·½Ð¤¬¤â¤¦¾¯¤·Áá¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¿¿ÃÒ»Ò¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤¢¤ë¤¤¤Ï·ë°á¤µ¤ó¤¬Î¥º§¤ò¸À¤¤½Ð¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Èà¤ÏÎ¥º§¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¹¤ó¤À¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡Ö¤É¤Á¤é¤â¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬°¤¯¤Æ¡¢¤É¤Á¤é¤â¼º¤Ã¤¿¡£º£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤Ç¤âËÍ¤¬·èÃÇ¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¤³¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ì¼¤Ï1Ç¯¸å¤Ë¤ÏÎ±³Ø¤¹¤ë¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤â¤¦¡¢¤ß¤ó¤Ê¸µµ¤¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤ä¤È»×¤¦¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤¬¤¢¤È¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤¢¤ë¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢¿Í´Ö¡¢À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤â»à¤Ì¤È¤¤â¤Ò¤È¤ê¤À¤È»×¤¦¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£
¡Öº£¡¢¤¦¤Á¤ÏÆ±¤¸²°º¬¤Î²¼¤ËÊë¤é¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ç¤¹¡£¼ä¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¦¤È¤¤â¤¢¤ë¤±¤É¡¢´°Á´¤Ë¤Ò¤È¤ê¤¤ê¤Ë¤Ê¤ë½àÈ÷´ü´Ö¤À¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡£Ã¯¤«¤È°ì½ï¤ËÊë¤é¤·¤Æ²ÈÂ²¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢¤¤¤¤·Á¤ò·ÑÂ³¤µ¤»¤ë¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë¤à¤º¤«¤·¤¤¡£·ë°á¤âËÍ¤â¡¢²ÈÄí¤ò»ý¤Ä¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×
¡¡¤½¤¦¸À¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢¡ÖÀµÄ¾¸À¤Ã¤Æ¡¢²ÈÄí¤ò¼é¤ê¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¼«Ê¬¤¬¾ð¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â·ë°á¤âÌ¼¤âÈó¾ï¤Ë¸µµ¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£½÷À¤Ï¶¯¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¡¢Èà¤ÏÎÏ¤Ê¤¯¸À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤º¤ë¤º¤ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤ò¼º¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ë¹¸¶©¤µ¤ó¡£·ë°á¤µ¤ó¤È¤ÎÉ×ÉØ´Ø·¸¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡¢¥¹¥¿¡¼¥ÈÅö½é¤«¤é¤¹¤ì°ã¤¤¤ÎÃû¸õ¤Ï¤¦¤«¤¬¤¨¤¿¡£ºÊ¤ÎÉâµ¤µ¿ÏÇ¤òÊú¤¯¤Ë»ê¤Ã¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ê¤É¤Ï¡Úµ»öÁ°ÊÔ¡Û¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
