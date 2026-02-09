¡Ö²þÁ±¤ÎÍ¾ÃÏ¤Ï¤¢¤ë¡×¡¡¥·¡¼¥º¥ó¸åÈ¾Àï¤Î°ÂÄê´¶¤ËÄêÉ¾¤Î¤¢¤ë¥·¥Æ¥£¤¬¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë·âÇË¡£¤³¤³¤«¤é¤ÎµÕÅ¾Í¥¾¡¤Ï²ÄÇ½¤Ê¤Î¤«
¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè25Àá¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ëÂÐ¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤Î°ìÀï¤Ï¡¢¥¢¥¦¥§¥¤¥Á¡¼¥à¤ÎµÕÅ¾¾¡Íø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥¹¥³¥¢¤¬Æ°¤¤¤¿¤Î¤Ï¸åÈ¾¡£74Ê¬¤Ë¥É¥ß¥Ë¥¯¡¦¥½¥Ü¥¹¥é¥¤¤¬Ä¾ÀÜFK¤òÄÀ¤á¤ÆÀèÀ©¤ËÀ®¸ù¡£¤½¤ì¤Ç¤â10Ê¬¸å¤Ë¥·¥Æ¥£¤¬¥Ù¥ë¥Ê¥ë¥É¡¦¥·¥¦¥Ð¤ÎÆÀÅÀ¤ÇÄÉ¤¤ÉÕ¤¯¤È¡¢¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë¤Ï¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥Ì¥Í¥¹¤¬PK¤ò³ÍÆÀ¡£¤³¤ì¤ò¥¢¡¼¥ê¥ó¥°¡¦¥Ï¡¼¥é¥ó¥É¤¬³Î¼Â¤Ë·è¤á¤Æ¡¢¥¹¥³¥¢¤ò1-2¤È¤·¤¿¡£
¥·¥Æ¥£¤Ï¾¡Íø¤·¤Æ¾¡¤ÁÅÀ3¤ò¥×¥é¥¹¡£¼ó°Ì¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤ËÆÍ¤Êü¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¾¡¤ÁÅÀ6º¹¤ò¥¡¼¥×¤·¤¿¡£
»î¹ç¸å¡ØTheGuardian¡Ù¤Ç¤Ï¥Ú¥Ã¥×´ÆÆÄ¤Ï¤³¤³¤«¤é¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤ËÄÉ¤¤ÉÕ¤¯¤Ë¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î²þÁ±¤¬É¬Í×¤À¤È¥Á¡¼¥à¤Î¸½¾õ¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡Ö(Í¥¾¡¥ì¡¼¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ)¤â¤·¤«¤·¤¿¤éÈà¤é¤è¤ê¤â³Ú´ÑÅª¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤³¤³¤«¤é3»î¹ç°Ê¾åÉé¤±¤ë¤È¤Ï¹Í¤¨¤Ë¤¯¤¤¡£¤Ç¤â¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ç¤Ï²¿¤¬µ¯¤³¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×
¡Ö¾¯¤·²þÁ±¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤ËÂÀÅáÂÇ¤Á¤Ç¤¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â²þÁ±¤ÎÍ¾ÃÏ¤Ï¤¢¤ë¡£¥Û¡¼¥à¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë¤Î¤À¤«¤é¡¢¤â¤Á¤í¤ó¾¡¤¿¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ë¡¢(»Ä¤ê)¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç13»î¹ç¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢»ä¤Î»ëÅÀ¤«¤é¸«¤Æ¤â¡¢¤«¤Ê¤êÄ¹¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¡×
¥Ú¥Ã¥×´ÆÆÄ¤Î½¢Ç¤°Ê¹ß¡¢¸åÈ¾Àï¤Ë¶¯¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥·¥Æ¥£¡£½ªÈ×¤Ç¤Î´¬¤ÊÖ¤·¤¬Èà¤é¤Î¿¿¹üÄº¤À¤¬¡¢»Ä¤ê¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤òÄÉ¤¤È´¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£