Âîµå¤Î¡ÖITTF-ATTU¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×2026¡×¤Ï8Æü¡¢Ãæ¹ñ¡¦³¤¸ý»Ô¤ÇºÇ½ªÆü¤ò·Þ¤¨¡¢¥á¥À¥ë¤ò·ü¤±¤¿ßõÎõ¤ÊÁè¤¤¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿¡£ÆüËÜÀª¤ÏÃË½÷¤Ç¾å°Ì¤Ë¿Ê½Ð¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬Ê³Æ®¤ò¸«¤»¤¿¡£
¢£¸Í¾å¤ÏÀ¤³¦2°Ì·âÇË¤ÇÂ¸ºß´¶
º£Âç²ñ¤Ç¤ÏÆüËÜÁª¼ê¤¬Ãæ¹ñ¤Î¶¯¹ë¤ò¼¡¡¹¤ÈÇË¤ë¤Ê¤É¡¢ÃË½÷¤È¤â¤Ë¼ÂÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ÃË»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹¤Ç·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¤Î¤¬Ä¥ËÜÃÒÏÂ¡Ê¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡Ë¡£·è¾¡¤ÎÁê¼ê¤ÏÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤Î²¦Á¿¶Ö¡ÊÃæ¹ñ¡Ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¿ô¡¹¤ÎÌ¾¾¡Éé¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¿Î¾¹ñ¤Î¥¨ー¥¹¤Ë¤è¤ëÂÐ·è¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
»î¹ç¤Ï¡¢Ä¥ËÜÃÒ¤¬Âè1¥²ー¥à¡¢Âè3¥²ー¥à¤òÃ¥¤¦¤Ê¤É¡¢·ø¼Â¤Ê¥×¥ìー¤ÇÀè¼ê¤ò¼è¤ëÅ¸³«¤Ë¡£ÃæÈ×¤Þ¤Ç¤Ï¸ß³Ñ¤Î¹¶ËÉ¤¬Â³¤¤¤¿¤¬¡¢Âè5¥²ー¥à°Ê¹ß¤Ï²¦Á¿¶Ö¤¬¤ä¤ä¾å²ó¤ê¡¢¥Õ¥©¥¢¤Î²ó¤ê¹þ¤ß¤Ê¤É¤Ç¥Úー¥¹¤ò°®¤ë¡£Âè5¥²ー¥à¤ò8－11¡¢Âè6¥²ー¥à¤ò6－11¤ÇÏ¢¼è¤·¤¿²¦Á¿¶Ö¤¬¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£Ä¥ËÜÃÒ¤ÏÀË¤·¤¯¤âÇÔ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Æ²¡¹¤Î¶ä¥á¥À¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢½à·è¾¡¤ÇÄ¥ËÜÃÒ¤ËÇÔ¤ì¤¿¸Í¾åÈ»Êå¡Ê°æÂ¼²°¥°¥ëー¥×¡Ë¤Ï¡¢3°Ì·èÄêÀï¤ÇÄ¥Í¤°Â¡ÊÂæÏÑ¡Ë¤ÈÂÐÀï¡£º£Âç²ñ¤Ç²÷¿Ê·â¤ò¸«¤»¤¿À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°106°Ì¤ÎÁê¼ê¤ËÂÐ¤·¡¢ÆÀ°Õ¤ÎÎ¾¥Ï¥ó¥É¹¶·â¤òÍ×½ê¤Ç·è¤á¡¢4－1¤Ç²÷¾¡¡£½à¡¹·è¾¡¤ÇÀ¤³¦2°Ì¤ÎÎÓ»íÅï¡ÊÃæ¹ñ¡Ë¤ò·âÇË¤·¤¿Àª¤¤¤òÊÝ¤Á¡¢²ÁÃÍ¤¢¤ëÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
½÷»Ò¤Ç¤Ï¡¢Í£°ì¥Ù¥¹¥È4¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿Ä¥ËÜÈþÏÂ¡ÊÌÚ²¼¥°¥ëー¥×¡Ë¤¬¡¢3°Ì·èÄêÀï¤ÇÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°4°Ì¤Î蒯ÒØ¡ÊÃæ¹ñ¡Ë¤ÈÂÐÀï¡£Âè1¥²ー¥à¤ò11－9¤ÇÀè¼è¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Âè2¥²ー¥à°Ê¹ß¤Ï蒯ÒØ¤Î¥Õ¥©¥¢¥Ï¥ó¥É¤Ë¶ì¤·¤ß¡¢4¥²ー¥à¤òÏ¢¼è¤µ¤ì¤Æ1－4¤ÇµÕÅ¾Éé¤±¡£½à¡¹·è¾¡¤ÇÀ¤³¦3°Ì¤ÎÄÄ¹¬Æ±¡ÊÃæ¹ñ¡Ë¤òÇË¤ë¤Ê¤ÉÌö¿Ê¤ò¸«¤»¤¿Ä¥ËÜÈþ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ½ªÆü¤Ï²¦ÒØ碰¡¢蒯ÒØ¤È¤¤¤Ã¤¿¾å°ÌÁª¼ê¤ËÏ¢ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¡£
º£Âç²ñ¡¢ÆüËÜÀª¤ÏÃË»Ò¤ÇÄ¥ËÜÃÒ¤¬¶ä¥á¥À¥ë¡¢¸Í¾å¤¬Æ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤Î¼ÂÎÏ¤ò¼¨¤·¤¿¡£½÷»Ò¤Ç¤ÏÄ¥ËÜÈþ¤¬Í£°ì¤Î4¶¯Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¡¢ÆüËÜ¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤¿¤Á¤¬¥¢¥¸¥¢¤ÎÉñÂæ¤ÇÌöÆ°¤·¤¿Âç²ñ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£