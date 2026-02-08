佐藤健、スターダストからもスカウトされていた。

俳優の佐藤健（36歳）が、2月7日放送のラジオ番組「BABYMETALのメタラジ！」（TOKYO FM）に出演。芸能界入りの際、アミューズの前にスターダストプロモーションからもスカウトされていたが、面接で断られていたという意外な過去を語った。



番組ゲストとして登場した佐藤は、Paledusk・DAIDAIからの紹介でオファーを受けたものの、「マジで何を喋っていいのかわからない」と戸惑いを見せる。トークがデビューのきっかけに及ぶと、高校2年生の時に原宿・竹下通りでアミューズからスカウトされたが、当時から深津絵里のファンだったため「アミューズだけ知っていた」と振り返った。



佐藤によると、その後にスターダストプロモーションからもスカウトされたそうで、「スターダストさんの方が早かったんだよ。連絡来るのが」と、先に連絡があった同社の面接に足を運んだという。しかし、「面接みたいのをしたら、なんか『やっぱいいです』みたいに言われて。それで『あ、そうですか』ってなり、その後アミューズに呼ばれていってアミューズに入ったんです」と語った。