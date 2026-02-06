日本カーリング協会は６日、３月にカナダ・カルガリーで開催される女子世界選手権代表に、１８年平昌、２２年北京２大会連続五輪メダルのロコ・ソラーレが決まったことを発表した。日本代表選手団は藤沢五月、吉田知那美、鈴木夕湖、吉田夕梨花のロコの４人に、小穴桃里が加わる。ロコ・ソラーレの世界選手権代表は６位だった２３年大会以来３年ぶり３度目。初出場だった１６年大会で銀メダルを獲得している。また昨年１０月に発表された日本協会が定める規定を満たし、２９年９月に開催予定の３０年フランスアルプス五輪日本代表決定戦の出場資格も一番乗りで獲得した。３月に米・オグデンで開催される男子世界選手権代表にはＳＣ軽井沢クラブが選出された。

今季の世界選手権代表争いは１月２８日までに終了した２０２５−２６シーズンのワールドカーリングチームランキング（ＷＴＲ）の対象となる大会で獲得したポイントのうち、上位８大会分のポイントの合計値で順位付けをした最上位チームが選出された。

女子は北海道銀行、フォルティウス、中部電力を含めた４チームが激しい争いを繰り広げ、終盤まで苦しい状況だったロコだったが、１２月のグランドスラム大会・カナディアンオープンで２位となり、大きくポイントを上積みすると、２５日までスウェーデンで行われていた大会で準優勝に輝き、大会前の３番手から大逆転で世界切符を掴んだ。決勝進出が条件の中で準々決勝は序盤の２エンド終了時点で０−３から逆転。準決勝では世界ランク４位のスイスチームを相手に序盤２エンド終了時点で０−４の状況から、最終８エンド２点スチールで同点に追いつき、シュートアウトで勝利。ロコらしさ全開の劇的な切符獲得劇だった。

◇３０年五輪男女日本代表選考方法 ２９年９月末までに行われる代表決定戦で決める。２６年から２９年までの全４回の日本選手権優勝チーム、同世界選手権代表チームに出場資格が与えられるほか、２９年日本選手権（２９年２月開催予定）の開催直前におけるワールドカーリングチームランキング（ＷＴＲ）最上位にも資格が与えられることになった。ただ、女子はポイント値２５０（１０位相当）、男子は１５０（２０位相当）が必要で、資格を得た時点のメンバー５人もしくは４人のうち３人が決定戦に出場できない場合は資格を失う。

ミラノ・コルティナ五輪では２４、２５年の２大会の日本選手権優勝と世界選手権代表、ＷＴＲ最上位に資格が与えられており、次の五輪からはより選考の幅が広くなった。ミラノ五輪を巡っては女子は２４年優勝のＳＣ軽井沢ク、２５年優勝のフォルティウス、ＷＴＲ最上位の五輪２大会連続メダル、ロコ・ソラーレが三つ巴で決定戦を行い、フォルティウスが代表権を獲得した。