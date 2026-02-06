1月24日、東大大学院教授の佐藤伸一容疑者（62・医学系研究科）が警視庁に収賄容疑で逮捕された。共同研究相手の一般社団法人の代表から高級クラブやソープランドで約30回もの接待を受けた疑い。東大病院長が責任をとって辞任したが、東大医学部卒の医師・和田秀樹さんは「今回に限らず、昔から東大は身内の不祥事に甘すぎる」という――。

写真＝iStock.com／mizoula ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／mizoula

■「東大教授＝日本一頭のいい人」ではない

久しぶりに、このプレジデントオンラインの編集部から執筆依頼があった。不祥事続きの東京大学について私の意見を書いてほしいというものだった。

具体的なお題としては、「日本一頭のいい人たち」が倫理観を欠く理由、というものだったが、まず初めに言っておきたいのは、東大教授が日本一頭のいい人たちだと私はこれっぽちも思っていないということだ。

その証拠に、ここしばらく京都大学からは立て続けにノーベル賞が出ているが、東大からはほとんど出ていないことでもわかるだろう。

教授というのは教授会の選挙で選ばれる。業績が一位だから選ばれる、というものではない。それは東大だけではない。

吉村作治というエジプト学者が、圧倒的な業績を誇りながら早稲田大学で万年助教授のような立場に甘んじていた。ご本人にも聞いた話だが（他からも聞いたが）、早稲田の人間科学部の教授会が、自分より目立つ人を同じ教授にしたくなかったためだということだった。結果的にだいぶ時間が経過した50代になって吉村氏は教授になられた。

また、慶應義塾大学医学部を首席で卒業し、最年少で専任講師になった故近藤誠先生にしても、不遇の扱いをされた。近藤先生提唱の乳がんの乳房温存療法と、当時の主流の術式だった広範囲切除とを比較した結果、「5年生存率が変わらない」という内容の世界的権威の雑誌で発表された論文を文藝春秋誌に紹介したことで、外科の教授たちの反感を買い、そのまま昇任することなく講師のままで定年を迎えた。

■東大は優秀な人間を教授に選ばない

東大の場合、私から見てどんなバカでクズのような業績の人間が教授になっても、「偏差値日本一」の座は揺るがない。なぜなら、日本の親や教師には東大信仰者が多く、受験生も在籍する教授のクオリティを吟味して大学を選ぶことは稀だからだ。

そして文部科学省も業績のいかんにかかわらず科研費（科学研究費助成事業）を東大に出す傾向があるため、東大自身に、すごい人間や優秀な人間を教授に選ぼうというインセンティブ（目的意識）がない。

一方の京大は、このままだと一地方大学に転落しかねないという危機感が強いので、優秀な人間を教授に引っ張ってこようとする。

iPS細胞の作製技術を確立した山中伸弥氏を東大は見向きもしなかったが、京大は慌てて教授に引き抜いたのはその一例である（※）。

※神戸大学医学部卒業後、大阪市立大学、米国研究所、奈良先端科学技術大学院大学などでの助手・助教授・教授職を経て、2004年に京大学再生医科学研究所教授に就任。

私の出身校である灘高校、東大医学部の同期で、最も優秀だった伊佐正氏も助手までは東大だが、京大で教授になり、2022年に東大卒なのに京大の医学部長（兼大学院医学研究科長）に就任した（※）。

※2025年4月からは自然科学研究機構 生理学研究所の所長に就任。

たまたま、日本の子供たちの数学力低下問題で経済学者の先生方と親しくしてもらったことがあるが、国際的な論文の多い経済学者は東大を出ていても京大で教授になるようだった。

今、もっともトレンディな経済学とされる行動経済学を専門にする教授は東大にはいない。要するに東大の教授会はそんなに優秀な人間を教授にしているとは思えないし、人事を見る限り、東大は名前にあぐらをかいているとしか思えない。

だから、東大医学部の教授が、日本一頭がいいのに倫理観に欠けるのではなく、大した能力もないのに肩書だけが立派なので倫理観がないのも当たり前のように思えてならないのだ。

■逮捕されてから慌てて懲戒解雇にした

今回の東大院医学部教授の逮捕劇にしても、昨年の3月にソープランド接待の証拠写真を週刊誌に掲載されながら、東大からのおとがめは事実上なかった。逮捕されてから慌てて懲戒解雇にしたというのが実情だ。

実は、東大は国が設置した10兆円規模の大学ファンド（基金）で財政支援する制度である国際卓越研究大学（※）にまだ選ばれておらず審査待ちだった。

※第1号として東北大学（2024年）が選定され、2026年1月には東京科学大学も正式に認定された。

昨年、やはり医学部の准教授が逮捕されたこともあって、それを選考する有識者会議は、昨年12月、東大について「ガバナンスに関わる新たな不祥事が生じた場合審査を打ち切る」と条件を付け、審査継続を決めていた。

ここで今回逮捕された佐藤教授について、逮捕される前に処分しておかないと「新たな不祥事」ととられかねないという危機意識は東大側にはなかったようだ。というか、「ウチ（東大）が国際卓越研究大学から外されるはずがない」と高を括っていたのだろう。

実際、松本洋平文部科学大臣も、2026年2月3日の記者会見で「即座に審査を打ち切ることにはならない」としつつ「厳しい目が向けられていると認識してほしい」といった趣旨のコメントを出している。

有識者会議が出した条件を見る限り、審査を打ち切るのが当たり前だが、私の予想では文科省は東大を甘やかすことだろう。これで東大教授たちに倫理観をもてというほうがおめでたすぎる。

写真＝iStock.com／ranmaru_ ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／ranmaru_

■広尾ガーデンヒルズに愛人を製薬会社の金で囲う

昔から、東京大学は、逮捕さえされなければ不正に甘い。中でも医学部はひどかった。

ある教授は、自分の息子が私立の医学部に入るとき、製薬会社6社から1000万円ずつ寄付金（というか、医局宛てでなく自分宛ての寄付金だから、賄賂と思われる）を集め、その息子の学費に充てたという話を聞いたことがある。

私の若い頃にも、東大の老人科（当時）の教授が国家公務員の給料でベンツのSクラスとジャガーを乗り回し、広尾のガーデンヒルズに愛人を製薬会社からの金で囲っていたという疑惑を週刊新潮が実名報道をしたことがある。

その教授は名誉毀損でそれを訴えず、逮捕寸前と言われたが、ほかに収賄で逮捕寸前とされる放射線科の教授が自殺したこともあって、逮捕は見送られたそうだ。

すると、なんとその教授は、お騒がせしましたパーティみたいなものを製薬会社の金で開いた。「あきれたもんだ」という教授もいたそうだが、ほとんどの教授は喜んでそのパーティに出席し、豪華な食事を食べていたという。

それが東大医学部教授の実態だった。

今は、製薬会社の高額接待は禁止されているから、多少はましになっているようだが、モラルのなさは相変わらずだ。

■東大では倫理観のある人間が狂っていく

2018年にディオバン事件というのがあった。

5つの大学で行われたディオバンという血圧の薬の予後についての大規模調査で論文不正があり、2018年にすべての論文が撤回されたという事件だ。

これにまつわる不正が発覚した教授はほとんどの人が辞任したが、千葉大学でこの研究を行い、東大教授に転任した人物だけは東大に居座り続け、なんと名誉教授になっている。

東大理科III類は2018年度から入試での面接試験を復活させたが、そのタイミングは、医学部の学生有志がこの名誉教授になった人物のほかの教授の研究不正や研究費不正に対して公開質問状を出した時期のあと、準備したと思われるくらい時期が重なる。

面接の復活は医師としての倫理性の有無などを確認するためとも考えられるが、いくら勉強ができても（理科III類に入る学力があっても）、教授にたてつく人間には入ってほしくないというふうに解釈することもできる。面接で排除すればそれを防げると考えたのだろう。

自分たちのモラルを反省することなく、逆に正義感の強い学生を排除する学部なのだ。私は面接のないころに東大医学部に入学したが、今受けたら面接で落とされていることだろう（生意気なうえに、発達障害なのだから、落とす理由だらけだ）。

要するに東大（とくに医学部）はワルに甘いのだ。倫理観がある人間だって、その風土に染まると倫理観が狂ってくるのだろう。

さて、再発防止策だが、彼らに自浄作用は期待できないと考えたほうがいい。今はさまざまな形で内部通報がしやすくなったのだから、警察もマスコミもそれをまじめに取り上げることだ。

和田秀樹、鳥集『東大医学部』（ブックマン社）

とくに東大という学校は警察にはものすごく従順だ。法学部もあるのだから、「容疑者」は法律的には推定無罪のはずなのに、警察が逮捕したとたんに懲戒解雇にしている。警察が頑張るしか、東大に倫理は期待できない。

前述の国際卓越研究大学にしても、ここまで甘く見られていて、警告を無視し続けてきたのだから、一度は落としてやらないと彼らは変わらないだろう。

私は日本大学の常務理事をしていたことがあるが、学生の起訴されないレベルの不祥事で補助金を打ち切られたことがある。そのくらいの対応を文科省にはしてもらわないと東大の再建は難しいだろう。

海外との競争が厳しくなっている以上、東大にしっかりしてもらわないと日本の先行きが暗いものになってしまう。その回避ができるかどうかは、警察や文科省の対応次第だと私は考えている。

----------

和田 秀樹（わだ・ひでき）

精神科医

1960年、大阪府生まれ。東京大学医学部卒業。精神科医。東京大学医学部附属病院精神神経科助手、アメリカ・カール・メニンガー精神医学校国際フェローを経て、現在、和田秀樹こころと体のクリニック院長。幸齢党党首。立命館大学生命科学部特任教授、一橋大学経済学部非常勤講師（医療経済学）。川崎幸病院精神科顧問。高齢者専門の精神科医として、30年以上にわたって高齢者医療の現場に携わっている。2022年総合ベストセラーに輝いた『80歳の壁』（幻冬舎新書）をはじめ、『70歳が老化の分かれ道』（詩想社新書）、『老いの品格』（PHP新書）、『老後は要領』（幻冬舎）、『不安に負けない気持ちの整理術』（ディスカヴァー・トゥエンティワン）、『どうせ死ぬんだから 好きなことだけやって寿命を使いきる』（SBクリエイティブ）、『60歳を過ぎたらやめるが勝ち 年をとるほどに幸せになる「しなくていい」暮らし』（主婦と生活社）など著書多数。

----------

（精神科医 和田 秀樹）