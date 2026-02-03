ROPE’PICNIC×チャンピオン限定別注♡親子で楽しむ新作スウェット

毎シーズン話題を集めるROPE’PICNICとチャンピオンの別注シリーズに、待望の新作が登場します。今回初めて展開されるのは、季節の変わり目に活躍するスウェットプルオーバー。フェミニンなカラーと程よい抜け感で、大人の日常にちょうどいい一着に仕上がりました。親子でリンクコーデも楽しめるラインアップは、春のおしゃれ気分を高めてくれそうです♡

初登場スウェットで春先コーデ更新

「ChampionforROPE’PICNIC」初となるスウェットプルオーバーは、ゆとりのあるサイジングと広めのネックラインが特徴。リラックス感がありながらも、女性らしい品のよさを感じさせます。

ライトベージュやサックスブルーなど、ROPE’PICNICらしい柔らかなカラーで、冬から春へのスタイリングを軽やかにアップデートしてくれます。

選べるロゴと上品キャップが魅力

スウェットは、ヴィンテージライクなカレッジ風プリントと、着回ししやすいワンポイント刺繍のアソート展開。コーディネイトの主役にも、さりげないアクセントにもなる万能さが魅力です。

あわせて登場するカレッジロゴキャップは、目の細かいツイル素材を使用し、大人でも取り入れやすい上品な仕上がりとなっています。

アソートロゴスウェット



価格：6,996円（税込）

カラー：キナリ/キナリ系/ベージュ/サックス（サイズ：フリー）

カレッジロゴキャップ



価格：3,850円（税込）

カラー：キナリ/ベージュ/ネイビー/ブルー（サイズ：フリー）

親子で楽しめるリンクコーデ展開

【KIDS】アソートロゴスウェット

価格：4,180円（税込）

カラー：ライトグレー/ブラック（サイズ：130/140/150）

【KIDS】カレッジロゴキャップ



価格：3,520円（税込）

カラー：キナリ/ブルー（サイズ：F）

ROPE’PICNICならではの魅力は、親子で楽しめるKIDSラインの充実度。スウェットとキャップそれぞれにキッズサイズを展開し、家族でおそろいコーデが完成します。

デイリー使いはもちろん、休日のお出かけや旅行シーンにもぴったりなアイテムです。

販売開始日：1月31日（土）

販売店舗：ROPE’PICNIC店舗、J’aDoReJUNONLINE

大人とキッズで楽しむ春の別注♡

カジュアルでありながら、どこか品のあるROPE’PICNICとチャンピオンの限定別注。春を待つ今の時期にぴったりなスウェットとキャップは、ワードローブに新しい風を運んでくれます。

親子でリンクさせたり、自分らしい着こなしを楽しんだり。毎日の装いが少し楽しくなる、そんな特別なコラボレーションをぜひチェックしてみてください♪