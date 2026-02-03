ROPE’PICNIC×チャンピオン限定別注♡親子で楽しむ新作スウェット
毎シーズン話題を集めるROPE’PICNICとチャンピオンの別注シリーズに、待望の新作が登場します。今回初めて展開されるのは、季節の変わり目に活躍するスウェットプルオーバー。フェミニンなカラーと程よい抜け感で、大人の日常にちょうどいい一着に仕上がりました。親子でリンクコーデも楽しめるラインアップは、春のおしゃれ気分を高めてくれそうです♡
初登場スウェットで春先コーデ更新
「ChampionforROPE’PICNIC」初となるスウェットプルオーバーは、ゆとりのあるサイジングと広めのネックラインが特徴。リラックス感がありながらも、女性らしい品のよさを感じさせます。
ライトベージュやサックスブルーなど、ROPE’PICNICらしい柔らかなカラーで、冬から春へのスタイリングを軽やかにアップデートしてくれます。
COCO DEALが描く春の始まり♡WEBビジュアルvol.2公開
選べるロゴと上品キャップが魅力
スウェットは、ヴィンテージライクなカレッジ風プリントと、着回ししやすいワンポイント刺繍のアソート展開。コーディネイトの主役にも、さりげないアクセントにもなる万能さが魅力です。
あわせて登場するカレッジロゴキャップは、目の細かいツイル素材を使用し、大人でも取り入れやすい上品な仕上がりとなっています。
アソートロゴスウェット
価格：6,996円（税込）
カラー：キナリ/キナリ系/ベージュ/サックス（サイズ：フリー）
カレッジロゴキャップ
価格：3,850円（税込）
カラー：キナリ/ベージュ/ネイビー/ブルー（サイズ：フリー）
親子で楽しめるリンクコーデ展開
【KIDS】アソートロゴスウェット
価格：4,180円（税込）
カラー：ライトグレー/ブラック（サイズ：130/140/150）
【KIDS】カレッジロゴキャップ
価格：3,520円（税込）
カラー：キナリ/ブルー（サイズ：F）
ROPE’PICNICならではの魅力は、親子で楽しめるKIDSラインの充実度。スウェットとキャップそれぞれにキッズサイズを展開し、家族でおそろいコーデが完成します。
デイリー使いはもちろん、休日のお出かけや旅行シーンにもぴったりなアイテムです。
販売開始日：1月31日（土）
販売店舗：ROPE’PICNIC店舗、J’aDoReJUNONLINE
大人とキッズで楽しむ春の別注♡
カジュアルでありながら、どこか品のあるROPE’PICNICとチャンピオンの限定別注。春を待つ今の時期にぴったりなスウェットとキャップは、ワードローブに新しい風を運んでくれます。
親子でリンクさせたり、自分らしい着こなしを楽しんだり。毎日の装いが少し楽しくなる、そんな特別なコラボレーションをぜひチェックしてみてください♪