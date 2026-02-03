ベテラン漫才コンビ・ハイヒールのリンゴが３日、ニッポン放送のラジオ番組「ナイツ ザ・ラジオショー」にゲスト出演した。

同番組で火曜パートナーを務める相席スタート・山粼ケイに対し、リンゴは男女コンビの関係性について質問。山粼が「意外とみんな仲いい」と答えると、リンゴは「それは変な言い方やけど、男としてとか女としてじゃなくて？」。これに山粼が「全然全然、そういうのは全くないです」と言うと、リンゴは「私らの先輩の世代は、何の関係もない言いながら夫婦やったりとか結構あるからさ、だから今の子と全然世代が違う」と話した。

リンゴは続けて「若手で分からへんのはルームシェア」と、最近は一緒に住んでいる若手芸人が多いと指摘。「男同士のルームシェアはまだいい。そこに熊プロとか、１人ポンッて入って、男の子と。あの感覚が全く分かれへん」と、紅しょうがの熊元プロレスも男性芸人に交じってルームシェアをしていると指摘した。

さらにナイツの塙宣之が「あの何もないと思ってたイワクラも」と、ルームシェアをきっかけにオズワルドの伊藤俊介と交際し、最近破局した蛙亭のイワクラの名を出し、「それもワケ分かんない」と話すと、リンゴは「でもイワクラは、大阪では肉食系やったからね」。これには塙も「あ〜、そうなんですね？」と驚いた様子だった。