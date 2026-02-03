タレントの堺正章が、自身が30代の頃、黒柳徹子にみせた態度に「生意気だね、申し訳なかった」と反省した。

【映像】タバコ片手に…生意気な態度の堺

堺は井上順とともに2月2日放送の『徹子の部屋』（テレビ朝日系列）に出演。伝説のグループサウンズ「ザ・スパイダース」のメンバーで、先輩後輩の関係でもある2人が変わらぬ名コンビぶりを見せた。

番組では、当時34歳だった堺が同番組に出演した際の映像を公開。『西遊記』のロケで中国を訪れた際に購入したという人民服と人民帽で現れた堺は、タバコを片手に黒柳の質問に終始テンション低めに答えていた。

「お帽子取ってみせて」と促され「ちょっと今乱れてるんですよね」と渋い表情で髪を整える自身の姿に堺は「生意気だな、誰だこれ」と苦々しい顔をしながらとぼけてみせた。

井上が「34歳の頃…いつもの堺さんと違ってちょっとクールな感じしませんでした?」と問いかけると「そうですよ、した」とキッパリ。

堺はモニター画面を指さし「生意気だね」と一言。そして「申し訳なかった。殴りたかったでしょ」と謝意をみせると、黒柳は「全然そんなことないけど、なんだかよくわからなかった」としっくりきていなかったことを明かした。

そこで井上が「勘弁してあげたいのが…、ちょうどこのとき離婚したときじゃない？」とフォローするも、堺は「ちょっとあなた、そういう暗い話持ってくんのやめて」とピシャリ。そして「やめなさいよ。あなただって離婚経験あるんだから」と嗜めると、井上は「僕は1回しかありませんよ」、対して堺は「私は2回あるよ」と息のあった掛け合いをみせ、3人は大爆笑。

そして堺が「でも、一番生意気でつっぱってる時期（だった）。そういうゲストだと嫌でしょ?」と聞くと、黒柳は「嫌じゃないけど…やりにくい」と切り捨て、再び大爆笑となった。

（『徹子の部屋』より）