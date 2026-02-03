DJ KOO『新プリキュア』2ショットにネット衝撃「ファンだったとは（笑）」
TRFのリーダーでDJのDJ KOOが1日、自身のXを更新。放送がスタートしたシリーズ新作アニメ『名探偵プリキュア！』の登場キャラとの2ショット写真を公開すると、ネット上で話題になっている。
【写真】推しは青い髪の子！DJ KOOと新プリキュアの2ショット
街中で現在、『名探偵プリキュア！』の大型広告が展開されており、Xでは写真とともに「2月1日プリキュアの日 ウチはなぎさとほのか × ひかりの時代です！！」とプリキュアの思い出を語りながら「毎週プリキュアで感動して泣いてました 子を持つ親として色々なこと教わりました ありがとう！！ プリキュア DO DANCE！！」と当時を振り返った。
投稿した写真では、『名探偵プリキュア！』に登場するキャラ「キュアエクレール」と2ショット。新作には新たなプリキュアとして「キュアアンサー」、「キュアミスティック」、「キュアアルカナ・シャドウ」、「キュアエクレール」の4人が登場することが発表されている。
まさかのプリキュアとの2ショットにネット上では「まさかKOOさんとプリキュアが一緒の写真を見れる時代が来るとはです」「出演のオファーが来るかもしれません！」「ファンだったとは(笑)」などと驚きの声が出ている。
『名探偵プリキュア！』は、シリーズ初の探偵プリキュアが誕生し、1999年が舞台。主人公の明智あんなは、マコトミライタウンに暮らす14歳の中学２年生で、誕生日に現れた妖精・ポチタンと、お部屋にあったペンダントに導かれて2027年から1999年のまことみらい市にタイムスリップする。
名探偵に憧れている14歳の女の子・小林みくると出会うと事件が発生し、大切なものを盗まれて困っている人を見逃せない2人は【名探偵プリキュア】に変身して、「そのナゾ！キュアット解決！」と笑顔を推理で守りながら、あんなが元の時代に戻る手掛かりを探すストーリーが描かれる。
