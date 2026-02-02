この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

ドラマ『再会』、意外な真犯人が自供？「防犯カメラ映像を消したのは彼しかいない」 アリバイ崩壊の先に待つ衝撃の告白

ドラマ考察系YouTuberの「ドラマ考察 トケル orz」が、「【再会】第４話ドラマ考察 ネタバレ有！防犯カメラ映像を消した人は確定！ 竹内涼真 原作既読！感想 Silent Truth」と題した動画を公開。テレビ朝日系ドラマ『再会 Silent Truth』をテーマに、アリバイが崩壊した佐久間直人（渡辺大知）の動向と、今後の衝撃的な展開について原作情報を交えながら考察した。



動画の冒頭では、直人のアリバイが崩れた経緯を整理。直人は、兄・秀之（小柳友）が殺害されたとされる時刻に「空港から自宅へ車で向かう途中、渋滞に巻き込まれていた」と証言していた。しかし、実際にはその日、渋滞は発生しておらず、さらにガソリンスタンドの防犯カメラに直人の車が映っていたことから嘘が発覚した。これにより、直人は殺害現場にいた可能性が浮上する。



考察のポイントは、犯行に使われた「タイムカプセルの拳銃」である。投稿者は「あの拳銃を使うのはリスクが高すぎる」と指摘。この拳銃の存在を知るのは直人、飛奈淳一（竹内涼真）、清原圭介（瀬戸康史）、岩本万季子（井上真央）の4人だけであり、使用すれば容疑者が自分たちに絞られてしまうからだ。また、秀之が圭介と万季子を脅迫するために使っていた防犯カメラの映像データが消去されていたことにも言及。投稿者は、データの保管場所やパスワードを知る人物として「直人しかいないのではないか」との見方を示した。



さらに動画では、原作のネタバレとして今後の展開を解説。警察の事情聴取で追い詰められた直人は、最終的に「自分が秀之を殺してしまった」と犯行を自供するという。しかし、その自供を聞いた淳一は「本当にお前が殺したのか？」と疑問を抱く。なぜなら、直人が仲間を巻き込むリスクを冒してまで、あの拳銃を使った理由が全く説明できないからだ。



直人の衝撃的な自供によって事件は解決に向かうかに見えるが、その裏には「なぜあの拳銃でなければならなかったのか」という最大の謎が残される。この不可解な点が、物語の真相を解き明かす上で重要な鍵となることを示唆し、動画を締めくくった。