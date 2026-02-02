Amazonセールで日本ブランド「CIO」のガジェットが最大27%OFFに【本日まで】
「Amazon スマイルSALE」が、2026年2月2日（月）23:59まで開催中です。今回は、渦巻き状にきれいにまとまるケーブルや充電器などが人気の「CIO（シーアイオー）」の人気商品をピックアップ。毎日使うガジェットの買い替えや、新たな購入を検討している人は要チェックです。

「CIO」とは？


「CIO」は、創業10年目を迎えた日本発のガジェットメーカー。モバイルバッテリー、充電器、ケーブル、電源タップなど“電源まわり”のアイテムに特化し、最新スマホやPCに最適な充電環境を提供することを強みとしています。

サッと伸びて、パッと戻る「フラットスパイラルケーブル」


CIO

CIO フラットスパイラルケーブル CtoC 1m (Type-C/USB-C) PD 急速充電 平型 磁石 マグネット吸着 まとまる 充電ケーブル PD 240W データ転送 480Mbps (ライトブラック, 1m)

1,980円 → 1,780円（10%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



磁石の力で絡まりしらず。「柔らかいスパイラルシリコンケーブル」


CIO

CIO 柔らかいスパイラルシリコンケーブル CtoC (Type-C/USB-C) 急速充電 磁石 マグネット吸着 充電ケーブル PD 240W データ転送 480Mbps 形状記憶 絡まりにくい iPhone 17 / 16 / 15 / Macbook Pro/Air/iPad/ノートパソコン Galaxy Google Pixel Android (アンドロイド) (ライトブラック, 1m)

2,180円 → 1,980円（9%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



世界最小クラスのUSB-C 2ポート充電器


CIO

CIO NovaPort DUO 2 65W USB-C 2ポート 充電器 [世界最小級 NovaIntelligence NovaEngine搭載] ACアダプター type-c 67W PD 急速充電器 ノートPC Macbook iPhone 17 / Air / 16 / 15 Android Galaxy iPad向け (ブラック)

5,480円 → 3,980円（27%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



スマホもPCもこれ一台で。USB-C×2、USB-A×1の急速充電器


CIO

CIO NovaPort TRIO 2 65W USB-C ×2+A 急速充電器 [世界最小級 NovaIntelligence NovaEngine搭載] ACアダプター 3ポート 2C1A USB type-C×2 + type-A ノートPC 充電器 コンセント PD iPhone 17 / Air / 16 / 15 Android Galaxy Macbook iPad向け (ブラック)

4,374円

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



高出力でノートPCも充電できるモバイルバッテリー


CIO

CIO モバイルバッテリー 100W ケーブル内蔵 大容量 20000mAh [脱着式ケーブル] PD 高出力 CIO独自技術 NovaIntelligence NovaSafety2.0搭載 ノートパソコン用モバイルバッテリー MacBook Pro iPhone 17 / 16 / 15 Android SMARTCOBY Pro CABLE 100W 20K (ブラック)

10,980円 → 9,880円（10%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



MagSafe対応でピタッとくっつくモバイルバッテリー


CIO

CIO 半固体 Qi2 MagSafe対応 モバイルバッテリー 5000mAh 発熱抑制 超薄型 8.7mm マグネット ワイヤレス充電 軽量 小型 USB-C PD 20W iPhone 17 / 16 / 15 / 14 / 13 / 12 / Air Pixel10 SMARTCOBY SLIM ? Wireless 2.0 SS5K (シルバー)

6,980円 → 6,180円（11%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



iPhoneとApple Watchを同時充電できる充電ドック


CIO

CIO NovaWave 3Way+ [3in1 Qi2 & Apple Watch 充電器] MagSafe対応 ワイヤレス充電器 スタンド iPhone 17 / 16 / 15 / 14 / 13 / 12 / AppleWatch Ultra AirPods 充電器（ブラック）

4,980円 → 4,480円（10%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



AC差込口×2、USB-C×2、USB-A×1を搭載した電源タップ


CIO

CIO 電源タップ USB付 Polaris CUBE Built in CABLE 卓上 旅行 持ち運び 延長コード 0.5m 収納リール付 合計5口 Type-C Type-A AC差込口 小型 急速充電 iPhone 17 / 16 / 15 Android Macbook iPad Galaxy その他対応 (ブラック)

5,980円 → 4,780円（20%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



分離できる！充電器・ケーブル・電源タップが一台に


CIO

CIO 延長 電源タップ USB付 Polaris STICK Built in CORD REEL (ブラック) PD 65W 65cm USB ケーブルリール 内蔵 急速 充電器付き（バッテリー非搭載）type-C type-A ACコンセント 最大7口 1500W 電源ケーブル 2m MacBook Windows ノートPC iPhone Android Switch 2

7,680円 → 6,480円（16%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



ヒーター内蔵の専用マグカップと、ワイヤレス給電が可能な台座のセット


CIO

CIO マグウォーマー2 カップウォーマー と Qi2 ワイヤレス充電器 の1台2役 付属のヒーター内蔵 専用 保温マグカップ を 40 〜 70℃ で保温 1℃単位 調整 アプリで設定をカスタマイズ 最大8時間連続保温 最大3つ設定保存 USB ケーブル付属 20W 充電器別売り コーヒー 紅茶 お茶 白湯 保温コースター PCデスク プレゼント にも最適 iOS Android

6,980円 → 6,280円（10%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



その他のおすすめ商品


Apple(アップル)

Apple AirPods Pro 3 ワイヤレスイヤホン、アクティブノイズキャンセリング、ライブ翻訳、心拍センサー、補聴機能、Bluetoothヘッドホン、空間オーディオ サウンド、USB-C充電ケース、防塵性能と耐汗耐水性能、「探す」対応、Qi充電

39,800円 → 37,172円（7%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


Apple(アップル)

Apple AirTag 4個入り 紛失防止タグ 置き忘れ防止 耐水 防塵 iPhone/iPad「探す」ネットワーク対応 CR2032コイン型バッテリー

16,980円 → 15,785円（7%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


Anker

Anker Nano II 65W (PD 充電器 USB-C)【独自技術Anker GaN II採用/PD対応/PSE技術基準適合/折りたたみ式プラグ】MacBook PD対応Windows PC iPad iPhone Galaxy Android スマートフォン ノートPC 各種 その他機器対応 (ブラック)

4,490円 → 3,190円（29%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


Anker

Anker Power Bank (25000mAh, Built-In & 巻取り式USB-Cケーブル) 【PD対応/PSE技術基準適合/USB-C入力対応 / 165W出力 MacBook PD対応Windows PC iPad Pro iPhone 17 / 16 / 15 Galaxy Android スマートフォン ノートPC 各種 (シルバー)

14,990円 → 9,990円（33%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


Anker

Anker 523 Charger (Nano 3, 47W)【PowerIQ 3.0 (Gen2)搭載/PSE技術基準適合/折りたたみ式プラグ】iPhone 17 / 16 / 15シリーズ / Air MacBook Air その他各種機器対応 (ホワイト)

3,990円 → 2,990円（25%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



ポイントアップキャンペーンのエントリー受付中


キャンペーン期間中、エントリーして合計10,000円以上のご購入を対象にポイント還元率がアップします。

