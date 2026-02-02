Amazonセールで日本ブランド「CIO」のガジェットが最大27%OFFに【本日まで】
「CIO」とは？
「CIO」は、創業10年目を迎えた日本発のガジェットメーカー。モバイルバッテリー、充電器、ケーブル、電源タップなど“電源まわり”のアイテムに特化し、最新スマホやPCに最適な充電環境を提供することを強みとしています。
→ Amazon「CIO」のページはこちら
→「Amazon スマイルSALE」はこちら
サッと伸びて、パッと戻る「フラットスパイラルケーブル」
CIO フラットスパイラルケーブル CtoC 1m (Type-C/USB-C) PD 急速充電 平型 磁石 マグネット吸着 まとまる 充電ケーブル PD 240W データ転送 480Mbps (ライトブラック, 1m)
1,980円 → 1,780円（10%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
磁石の力で絡まりしらず。「柔らかいスパイラルシリコンケーブル」
世界最小クラスのUSB-C 2ポート充電器
スマホもPCもこれ一台で。USB-C×2、USB-A×1の急速充電器
高出力でノートPCも充電できるモバイルバッテリー
MagSafe対応でピタッとくっつくモバイルバッテリー
iPhoneとApple Watchを同時充電できる充電ドック
CIO NovaWave 3Way+ [3in1 Qi2 & Apple Watch 充電器] MagSafe対応 ワイヤレス充電器 スタンド iPhone 17 / 16 / 15 / 14 / 13 / 12 / AppleWatch Ultra AirPods 充電器（ブラック）
4,980円 → 4,480円（10%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
AC差込口×2、USB-C×2、USB-A×1を搭載した電源タップ
分離できる！充電器・ケーブル・電源タップが一台に
ヒーター内蔵の専用マグカップと、ワイヤレス給電が可能な台座のセット
その他のおすすめ商品
Apple AirPods Pro 3 ワイヤレスイヤホン、アクティブノイズキャンセリング、ライブ翻訳、心拍センサー、補聴機能、Bluetoothヘッドホン、空間オーディオ サウンド、USB-C充電ケース、防塵性能と耐汗耐水性能、「探す」対応、Qi充電
39,800円 → 37,172円（7%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
Apple AirTag 4個入り 紛失防止タグ 置き忘れ防止 耐水 防塵 iPhone/iPad「探す」ネットワーク対応 CR2032コイン型バッテリー
16,980円 → 15,785円（7%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
Anker Nano II 65W (PD 充電器 USB-C)【独自技術Anker GaN II採用/PD対応/PSE技術基準適合/折りたたみ式プラグ】MacBook PD対応Windows PC iPad iPhone Galaxy Android スマートフォン ノートPC 各種 その他機器対応 (ブラック)
4,490円 → 3,190円（29%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
Anker 523 Charger (Nano 3, 47W)【PowerIQ 3.0 (Gen2)搭載/PSE技術基準適合/折りたたみ式プラグ】iPhone 17 / 16 / 15シリーズ / Air MacBook Air その他各種機器対応 (ホワイト)
3,990円 → 2,990円（25%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
→ Amazon「CIO」のページはこちら
→「Amazon スマイルSALE」はこちら
ポイントアップキャンペーンのエントリー受付中
キャンペーン期間中、エントリーして合計10,000円以上のご購入を対象にポイント還元率がアップします。
→キャンペーン詳細ページを見る
※上記の商品情報は記事公開時のものです。変更や売り切れ、値段が変更されている可能性もありますので、それぞれの販売ページで詳細をご確認ください
※タイムセールの詳細および表示価格についてはタイムセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください
※記事で紹介した商品を購入すると、売上の一部がライブドアニュースに還元されることがあります