バーミヤンで使えるクーポン20枚！アルコール半額や王道おつまみ110円引きなど公式Xが公開中《2月18日まで》
2026年1月28日現在、バーミヤンの公式Xでは2月18日まで利用できるお得なクーポンを公開しています。
ボリューム満点メニューは25％オフ
1月27日に公開された最新クーポンは、計20枚です。
25％引きになる「生活応援クーポン」は、「台湾大からあげチャーハン」（967円→725円）と「海老のチリソース」（934円→700円）の2品。
6種類のアルコールが半額で楽しめるクーポンは、お酒好き必見です。
・キリン 一番搾り生ビール〈中ジョッキ〉 549円→274円
・ハイボール 384円→191円
・「100日発酵」紹興酒5年熟成（グラス） 219円→109円
・レモンサワー 384円→191円
・黒ッキリボール 329円→164円
・バーミヤンハイボール（紹興酒） 329円→164円
「本格焼餃子（6個）」や「海老春巻（2本）」など、お酒のお供やおひとり様利用にぴったりなおつまみメニュー5品は、110円引きに。
「海老の黒胡椒ねぎ塩炒め（小皿）」、「はちみつ揚げパンバニラアイス添え」、「セットドリンクバイキング」など、バラエティに富んだ6品は各50円以上お得に食べられます。
なお、いずれのクーポンも店内利用限定。
クーポンは期間中に何度でも繰り返して使えます。
※画像は公式サイトより。
（東京バーゲンマニア編集部）