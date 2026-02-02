バーミヤンで使えるクーポン20枚！アルコール半額や王道おつまみ110円引きなど公式Xが公開中《2月18日まで》

2026年1月28日現在、バーミヤンの公式Xでは2月18日まで利用できるお得なクーポンを公開しています。

ボリューム満点メニューは25％オフ

1月27日に公開された最新クーポンは、計20枚です。

25％引きになる「生活応援クーポン」は、「台湾大からあげチャーハン」（967円→725円）と「海老のチリソース」（934円→700円）の2品。

6種類のアルコールが半額で楽しめるクーポンは、お酒好き必見です。

・キリン 一番搾り生ビール〈中ジョッキ〉 549円→274円

・ハイボール 384円→191円

・「100日発酵」紹興酒5年熟成（グラス） 219円→109円

・レモンサワー 384円→191円

・黒ッキリボール 329円→164円

・バーミヤンハイボール（紹興酒） 329円→164円

「本格焼餃子（6個）」や「海老春巻（2本）」など、お酒のお供やおひとり様利用にぴったりなおつまみメニュー5品は、110円引きに。

「海老の黒胡椒ねぎ塩炒め（小皿）」、「はちみつ揚げパンバニラアイス添え」、「セットドリンクバイキング」など、バラエティに富んだ6品は各50円以上お得に食べられます。

なお、いずれのクーポンも店内利用限定。

クーポンは期間中に何度でも繰り返して使えます。

※画像は公式サイトより。

（東京バーゲンマニア編集部）