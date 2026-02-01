パソコン（PC）およびモバイル向け周辺機器などを手がけるユニーク（千葉県柏市）は、ワイヤレスモニター「PROMETHEUS CAST（プロメテウス キャスト）」シリーズから、18.5型モデル「UQ-PM185CST-Q」を2026年1月30日に発売。

バッテリー搭載、電源確保が難しい環境でも使える

設置の自由度やケーブルレスによる快適性、即時接続の手軽さなどが特長の同シリーズから、フルHD（1920×1080ドット）解像度の18.5型モデルが登場。より快適な視認性と作業効率を実現した。

スマートフォン/タブレット、PCなどの機器とWi-Fi接続することでケーブルレス接続が可能。「AirPlay」「Miracast」「ミラーリング」など主要なワイヤレス接続規格に準拠する。

このほかHDMI、USB Type-Cによる有線接続にも対応する。

容量5000mAhバッテリーを搭載し、約2時間30分の連続使用を実現。電源の確保が難しい環境でもプレゼンテーションやミーティング、サブモニターなどとして活用できる。ステレオスピーカーを装備する。

ジャイロセンサーを内蔵し、本体の回転に合わせて画面が自動的に縦表示に切り替わる。無段階調整が可能なスタンドバーを装備するほかVESAマウントにも対応し、様々な設置環境を構築できる。

対応OSはWindows 10〜、Android、iOS、macOS 10.0〜15。

価格は4万800円（税込）。