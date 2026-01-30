岡山が法政大MF小倉幸成の加入内定を発表

ファジアーノ岡山は1月30日、法政大学に所属するMF小倉幸成の2028年1月からの加入が内定したと発表した。

世代別代表の主軸として活躍する逸材の獲得に、ファンからは「まさかのウチ？！！」「冗談抜きでビックリ」と驚きと歓喜の声が上がっている。

小倉は鹿島アントラーズユースを経て、現在は法政大学に在学中。各年代の日本代表に選出されており、2024年にU-19日本代表、2025年にはU-20日本代表としてU-20ワールドカップの舞台を経験した。さらに直近のAFC U23アジアカップサウジアラビア2026では、決勝の中国戦で2ゴールを挙げるなど、日本の優勝に大きく貢献していた。

プロの舞台として岡山を選択した小倉は、クラブを通じて「プロとしてのキャリアを、岡山という素晴らしいクラブでスタートできることを誇りに思います。この決断は簡単ではありませんでしたが、成功するためにこれからも努力を続け、いち早く岡山でプレーする姿を見ていただきたいと思います」と決意のコメントを発表した。

SNS上では「キターー」「ワクワクしか感じない」「昔の岡山なら絶対来てくれなかったクラスの選手」「えっ！！マジで？！」「まじかあの激ウマボランチが！？」「凄すぎ」「来ることなんてないだろと思ってた」「マジかよ！」「あの小倉幸成がファジアーノに来てくれるとは！」「えぇ！？小倉選手ってあの小倉選手！？」「びっくりしすぎてヘンな声出た」「ええ！！！これはびっくり！」「エグい」「さすがに変な声出た」「若きスーパーボランチ！」「U23アジアカップで大活躍のU23観たら誰でも欲しくなる選手」「激アツ」「うえーまじ！？」「てっきり鹿島行くもんだと思っていた」といったコメントが寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）