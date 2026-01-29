¡Ø¥¸¡¼¥¯¥¢¥¯¥¹¡ÙÄá´¬ÏÂºÈ´ÆÆÄ¡õ±Ý¸ÍÍÎ»Ê»á¤¬ÈëÏÃ¡¡¥µ¥¤¥³¡¦¥¬¥ó¥À¥à¤¬¡ÈµðÂç¶õÄ´µ¡¡É¤À¤Ã¤¿ÍýÍ³¤ä¥¥±¥í¥¬ÊÑ·Á¤ÎÎ¢ÏÃ¤â
¡¡¥µ¥ó¥é¥¤¥º¤È¥«¥é¡¼¤Î¶¦Æ±À©ºî¤Î¡Ö¥¬¥ó¥À¥à¡×¥·¥ê¡¼¥º¡Øµ¡Æ°Àï»ÎGundam GQuuuuuuX¡Ê¥¸¡¼¥¯¥¢¥¯¥¹¡Ë¡Ù¡£29Æü¤Ë¤Ï¡ØBlu-ray¡õDVD¡õ¥Ç¥£¥¹¥¯¥ì¥¹¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸È¯ÇäµÇ°¾å±Ç²ñ¡Ù¤¬ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢Äá´¬ÏÂºÈ´ÆÆÄ¤È±Ý¸ÍÍÎ»Ê»á¡Ê¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡¦µÓËÜ¡Ë¤¬ÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿¿·õ¡ÄÇ®¤¯¸ì¤ëÄá´¬ÏÂºÈ´ÆÆÄ
¡¡¡Øµ¡Æ°Àï»ÎGundam GQuuuuuuX¡Ù¤Ï¡¢2025Ç¯1·î¸ø³«¤Î¡Ø·à¾ìÀè¹ÔÈÇ¡Ù¤¬¶½¹Ô¼ýÆþ35.2²¯±ß¤òÆÍÇË¤¹¤ëÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¡£Æ±Ç¯4·î¤«¤éÁ´12ÏÃ¤ÇÊüÁ÷³«»Ï¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Æ¥ì¥Ó¥·¥ê¡¼¥º¤â¡¢°µÅÝÅª¤Ê¾ðÊóÎÌ¤ÈÀè¤ÎÆÉ¤á¤Ê¤¤Å¸³«¤Ç»ëÄ°¼Ô¤òÃíÌÜ¤ò½¸¤áÂ³¤±¡¢SNS¤Ç´ØÏ¢¥ï¡¼¥É¤¬¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¡£¼Ò²ñ¸½¾ÝÅª¤ÊÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£»ëÄ°¼Ô¤Ë¤è¤ë¹Í»¡¤ä´¶ÁÛ¤¬¥Í¥Ã¥È¾å¤òÀÊ´¬¤·¡¢2025Ç¯¤òÂåÉ½¤¹¤ëÏÃÂêºî¤Î1¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ºòÇ¯¡¢ËÜºî¤ÎÆ±»þ¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸²½¤¬È¯É½¡£¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Øµ¡Æ°Àï»ÎGundam GQuuuuuuX¡Ù¤ÏÁ´3´¬¤Ç¡¢28Æü¤«¤é½ç¼¡È¯Çä¡£¤Þ¤¿¡¢·à¾ìÀè¹ÔÈÇ¡Øµ¡Æ°Àï»ÎGundam GQuuuuuuX -Beginning-¡Ù¤ÏÁ´1´¬¤Ç5·î27Æü¤ËÈ¯Çä¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¡ØBeginning¡ÙÉõÀÚ¤ê¤«¤é1Ç¯¤¬·Ð²á¡£º£¤Î¿´¶¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄá´¬´ÆÆÄ¤Ï¡ÖµîÇ¯¤Î¸åÈ¾¤Ï¡Ø¥¸¡¼¥¯¥¢¥¯¥¹¡Ù¤ÎÀ½ºî¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤À¤Ã¤¿¤ê¤Ç¥¸¡¼¥¯¥¢¥¯¥¹ÄÒ¤±¤À¤Ã¤¿¡£¹¬¤»¤Ê1Ç¯¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£±Ý¸Í»á¤â¡ÖµÓËÜ¤Ï¤«¤Ê¤êÁ°¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢µîÇ¯1Ç¯´Ö¤ÏCD¥É¥é¥Þ¤ÎÀ½ºî¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤Æ¡£¥¸¡¼¥¯¥¢¥¯¥¹ÄÒ¤±¤Î¹¬¤»¤Ê1Ç¯¤Ç¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥·¥ê¡¼¥ºÂè4ÏÃ¡ÁÂè7ÏÃ¤¬¾å±Ç¤µ¤ì¤¿¡£7ÏÃ¤Ë¤Ï¥µ¥¤¥³¡¦¥¬¥ó¥À¥à¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£Âç·¿¤Î¶õÄ´µ¡¤Èµ¶¤Ã¤ÆÈÂÆþ¤µ¤ì¤¿ÀßÄê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£±Ý¸Í»á¤Ï¡Ö°ÃÌî¡Ê½¨ÌÀ¡Ë¤µ¤ó¤«¤é¥á¡¼¥ë¤¬Íè¤Þ¤·¤Æ¡£¡Ø¼ÂºÝ¤Ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¡¦¥³¥í¥Ë¡¼¤Ë·ê¤¬¶õ¤¯¤È¸µ¤ÎÂçµ¤¤ËÌá¤¹¤Î¤Ë¿ôÇ¯³Ý¤«¤ë¡£¤½¤ì¤âÁêÅöÂç³Ý¤«¤ê¤ÊÁõÃÖ¤¬É¬Í×¡Ù¤È¡£¤Á¤ç¤¦¤É6ÏÃ¤ÎµÓËÜ¤ò½ñ¤¯Á°¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥µ¥¤¥³¡¦¥¬¥ó¥À¥à¤ò¶õÄ´µ¡¤Ë¤·¤Æ»ý¤Á¹þ¤ó¤À¤é¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¤½¤ÎÀâÌÀ¤âÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤Î¥É¥¥¡¼¡¦¥à¥é¥µ¥á¤ÎÎ¢ÏÃ¤â¡£±Ý¸Í»á¤Ï¡Ö¥µ¥¤¥³¡¦¥¬¥ó¥À¥à½Ð¤ë¤Ê¤é¥à¥é¥µ¥á¸¦¡Êµæ½ê¡Ë¤Î¿Í¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡£¥Õ¥©¥¦¤Î¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁ°¤¬¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡Ø¥Ä¥¥¥¦¡¦¥à¥é¥µ¥á¡Ù¤ÏÌ¾Á°¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬ÀßÄê¤Ç¤Ï¥à¥é¥µ¥á¸¦¤Î¶¯²½¿Í´Ö¤Ïµ²±¤ÈÌ¾Á°¤ò¾Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¾Ã¤¹¤È¸À¤Ã¤Æ¤âÁ´¤Æ¤Îµ²±¤ò¾Ã¤µ¤ì¤¿¸ÀÍÕ¤â¤·¤ã¤Ù¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£Êì¹ñ¸ì¤À¤±¤Ï¤·¤ã¤Ù¤ì¤Æ¡¢Êì¹ñ¸ì¤Î¥Ê¥ó¥Ð¥ê¥ó¥°¤Ç¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£¥É¥¥¡¼¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹·÷¤Î½÷¤Î»Ò¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡¢¤È¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÀÊÌ¤â½÷À¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌ¾¸À¡£±Ý¸Í»á¤Ï¡ÖºÇ½é¤«¤é±£¤¹¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£ÀÊÌÏÀÁè¤Î°ìÃ¼¤òÃ´¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡È¥Ü¥¯¤ÃÌ¼¡ÉÀßÄê¤âÈ¿¾Ê¤·¤Æ¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤À¤±¤ÇµðÂç¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»Ä¤·¤¿¥Ð¥¹¥¯¡¦¥ª¥à¤ÎÏÃ¤â¡£Äá´¬´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¡ØZ¥¬¥ó¥À¥à¡Ù¤ÎÃæ¤Ç¹¥¤¤Ê¥¥ã¥é¤À¤Ã¤¿¡£¤Á¤ç¤¦¤ÉÏ¢Ë®¤ÎÊý¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤ÉÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¡£À¤³¦´ÑÅª¤ËÃÏµå¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÏ¢Ë®¤ÏÃÏµå¤Ç²ç¤ò¸¦¤¤¤Ç¤ë¤¤¤Î¤¬¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë½Ð¤½¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£MS·ÁÂÖ¤ËÊÑ·Á¤·¤¿¤³¤È¤ÇÏÃÂê¤ò¤µ¤é¤Ã¤¿¥¥±¥í¥¬¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄá´¬´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥·¥ã¥ê¥¢¡¦¥Ö¥ë¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥â¥Ó¥ë¥¢¡¼¥Þ¡¼¤À¤«¤é¥Ö¥é¥¦¡¦¥Ö¥í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ê¤¼¤«¡ÊµÓËÜ¤Î°ìÉô¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ë°ÃÌî¤µ¤ó¤ÎµÓËÜ¤Ç¥¥±¥í¥¬¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥¥±¥í¥¬¤Ç¤¤¤¤¤«¡¢¤È¡£¤À¤Ã¤¿¤é¥Ö¥é¥¦¡¦¥Ö¥í¤È°ã¤¦Í×ÁÇ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤éÌÌÇò¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡×¤ÈÊÑ·Á¤·¤¿ÍýÍ³¤òÀâÌÀ¤·¡¢±Ý¸Í»á¤Ï¡Ö¥·¥Ê¥ê¥ª¤Ç¤ÏÊÑ·Á¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£ÍÀþ¥±¡¼¥Ö¥ë¤Ç¥¯¥ë¥¯¥ë¤Ã¤Æ´¬¤¤¤Æ¥¸¡¼¥¯¥¢¥¯¥¹¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ê¾å¤²¤ë¤Î¤Ï¤É¤¦¤«¤Ê¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£·ë²ÌÅª¤Ë¤Ï¡¢¤ªÉ±ÍÍÊú¤Ã¤³¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤ì¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¡×¤È¾Ð´é¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£¡Øµ¡Æ°Àï»ÎGundam GQuuuuuuX¡Ê¥¸¡¼¥¯¥¢¥¯¥¹¡Ë¡Ù¤¢¤é¤¹¤¸
±§Ãè¤ËÉâ¤«¤Ö¥¹¥Ú¡¼¥¹¡¦¥³¥í¥Ë¡¼¤ÇÊ¿²º¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿½÷»Ò¹âÀ¸¥¢¥Þ¥Æ¡¦¥æ¥º¥ê¥Ï¤Ï¡¢ÀïÁèÆñÌ±¤Î¾¯½÷¥Ë¥ã¥¢¥ó¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Èó¹çË¡¤Ê¥â¥Ó¥ë¥¹¡¼¥Ä·èÆ®¶¥µ»¡Ö¥¯¥é¥ó¥Ð¥È¥ë¡×¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£
¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥Í¡¼¥à¡Ö¥Þ¥Á¥å¡×¤òÌ¾¾è¤ë¥¢¥Þ¥Æ¤Ï¡¢GQuuuuuuX¡Ê¥¸¡¼¥¯¥¢¥¯¥¹¡Ë¤ò¶î¤ê¡¢²×Îõ¤Ê¥Ð¥È¥ë¤ÎÆü¡¹¤Ë¿È¤òÅê¤¸¤Æ¤¤¤¯¡£
Æ±¤¸º¢¡¢±§Ãè·³¤È·Ù»¡¤ÎÁÐÊý¤«¤éÄÉ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿ÀµÂÎÉÔÌÀ¤Î¥â¥Ó¥ë¥¹¡¼¥Ä¡Ô¥¬¥ó¥À¥à¡Õ¤È¡¢¤½¤Î¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤Î¾¯Ç¯¥·¥å¥¦¥¸¤¬Èà½÷¤ÎÁ°¤Ë»Ñ¤ò¸½¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢À¤³¦¤Ï¿·¤¿¤Ê»þÂå¤ò·Þ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
