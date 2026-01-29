「Anker Nano ドッキングステーション(13-in-1, 着脱式USB-C ハブ)」

アンカー・ジャパンは、着脱可能なUSB-Cハブを搭載したドッキングステーション「Anker Nano ドッキングステーション(13-in-1, 着脱式USB-C ハブ)」を、1月28日に発売した。価格は16,990円。

着脱できるUSB-Cハブ部は「Anker Nano USB-C ハブ(6-in-1, 5Gbps)」として単体販売も行なわれている

また着脱できるUSB-Cハブ部は「Anker Nano USB-C ハブ(6-in-1, 5Gbps)」として単体販売も行なう。価格は3,990円。

2製品とも、2月3日23時59分までの期間限定で、初回セールを開催中。Amazonとアンカー公式オンラインストアで20％ OFFクーポンが用意されている。

着脱式USB-Cハブを搭載したことで、外出先でも持ち運んで使える“1台2役”を実現したという、アンカー初のドッキングステーション。「デスクや会議室、外出先等、環境の変化に合わせてシームレスに作業したい」というニーズに応えるとしている。

ドッキングステーションには、充電やデータ転送用のUSB-Cポート×3とUSB Aポート×3、最大4K対応のHDMI×2、DisplayPort、LAN端子、DC入力、ヘッドフォン/マイク用のオーディオ端子、SD/microSDカードリーダーの計13ポートを集約。

最大3画面出力が可能な複製・拡張ディスプレイモード、最大10Gbpsの高速データ転送、最大100Wでのパススルー充電などが利用できる。

製品上部のボタンをスライドしてハブ部分を取り外せば、コンパクトな6-in-1のUSB-Cハブとして使用可能。こちらには5Gbps/最大7.5WのUSB-Cと5Gbps/最大4.5WのUSB-A、SD/microSDカードスロット、10Gbps/最大85W出力のUSB-Cアップストリームコネクタ、4K/60Hz対応のHDMI端子、最大100W入力のUSB-Cアップストリームポートを備えている。

外形寸法はプラグ部を除いて約140×95×40mm、重さは約408g。USB-C＆USB-Cケーブル(アップストリームポート用)1.0m、ACアダプタなどが付属する。