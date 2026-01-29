日本時間1月25日、ドジャースの大谷翔平（31）と真美子さん（29）夫婦が全米野球記者協会（BBWAA）ニューヨーク支部主催のアワードディナーに出席。大谷はネイビーのスーツ、真美子さんはデコルテが映えるワンショルダーのドレスと、2人のフォーマルな装いも話題になった。

【一連の写真を見る】車から降りる真美子さんに手を差し出し、エスコートする大谷選手、その後は間隔をとって歩いていた様子

スポーツ紙記者の話。

「大谷選手が着ていたのは、アンバサダーを務めるブランド『BOSS』のオーダーメイドスーツのようです。 また、真美子さんが着ていたドレスは、オーストラリアの女性向けブランド『LEO LIN』で、日本円で約27万円（関税等込み）で販売されている商品ではないかといわれています。

華やかにドレスアップした真美子さんを"この夜の主役は、大谷よりも妻"や"別人級"などと称賛する海外メディアもありました」

晩さん会での大谷夫婦に注目が集まるなか、SNS上で1本の動画が拡散されている。それは、会場に到着した2人を撮影したもの。先に自動車を下りた大谷は、座席の真美子さんに向かって手を差し出して、車から下りるのをサポートしている。大谷の"エスコート"をとらえた映像に、〈大谷さんかっこいいー奥さん可愛い〉〈いつも妻優先で最高かよ〉といった反響が寄せられている。

この動画を撮影した現地の野球ファンに、当時の状況を詳しく聞いた。

「彼らが晩さん会の会場に到着したところを撮った動画です。私が『おめでとう』と伝えたら、大谷選手は、『ありがとう』と返してくれました。人が大勢いたので少し硬くなっているようにも見えましたが、大谷選手は優しそうな方でした」

車を下りる際は真美子さんをエスコートしていた大谷だが、その後の夫婦の様子は少々不思議に感じたという。

「夫婦で腕を組んだり、並んで歩くわけではなく、大谷選手が先を歩き、真美子さんはその後ろをついていく形でした。車から下りるときはエスコートしていましたが、その後は妻を置いてけぼりにしているような感じで、"大谷は間違いなくシャイだ"と思いました（笑）」

海外の野球ファンには、大谷夫婦のやりとりが時に奇妙なものに感じられるようだ。昨年11月、今季のナ・リーグ最優秀選手（MVP）に満票で選出されたときの振る舞いにも驚きの声が寄せられた。前出のスポーツ紙記者が語る。

「MLB専門チャンネル『MLBネットワーク』の生中継に出演した大谷選手は、MVPが発表されると、ソファの隣に座る妻の真美子さんと愛犬デコピンを抱き寄せ、デコピンにはキスまでしていました。

〈最高にほっこり〉といった反響の一方で、海外のファンからは、〈なんで真美子さんではなくデコピンにキスしたんだろう〉〈犬にキスするけど妻にはしない〉と不思議がる声もありました。

2024年にMVPを受賞した際は、大谷選手と真美子さんは"グータッチ"で喜びを分かち合っていましたが、そのときも〈みんながハグするなか、妻とはグータッチだけ……〉と驚く声が上がりました」

とはいえ、仲の良い夫婦であることは伝わっているようだ。

「イギリスの老舗タブロイド紙『デイリー・メール』は、大谷夫婦に対する反応を取り上げた上で、"日本人は公の場でキスなどの愛情表現はしない"と説明する記事を公開しています。報道によって、日米のコミュニケーションの違いを理解した野球ファンもいることでしょう。

昨年のパレードでは、大谷選手が真美子さんに甘えるようにもたれかかるシーンが話題になりましたし、"文化が違うだけで夫婦仲は良い"とは周知されているはずです」

夫婦のやりとり全てが、ファンの注目の的だ。