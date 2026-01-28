ランジャタイの国崎和也が、相方・伊藤幸司の意外な近況を明かし、スタジオを笑いに包んだ。

【映像】元モテ芸人・ランジャタイ伊藤の近況

『クロナダル』（テレビ朝日系）は、安田大サーカス・クロちゃんとコロコロチキチキペッパーズ・ナダルがＭＣを務めるバラエティ番組である。1月27日の放送回では、お見送り芸人しんいち、きつね・大津広次、ランジャタイ・国崎和也がゲスト出演し、喫煙所さながらのディープな「こっそりトーク」を展開した。

番組中、ナダルから「最近、相方さんは女いってるんですか？」と振られた国崎は、「いや、いけてない。おとなしい」と即答。かつてはモテる噂もあった伊藤だが、国崎いわく現在は「世界で一番モテない男になった」という。その理由として、にゃんこスターのスーパー3助と頻繁にカラオケに足を運んでいる事実を挙げた。国崎は、伊藤がサンボマスターの『できっこないをやらなくちゃ』を熱唱し、スーパー3助に「お前はそれをやったんだ！！」とつっこまれているという奇妙なプライベートを暴露した。

また、国崎自身の「芸能界での経験」にまつわるエピソードも波紋を呼んだ。廊下で偶然すれ違った綾瀬はるかの肩が、自身の肩にわずかにかすったことを振り返り、「僕それ、経験人数に入れてます」と豪語。これにはしんいちから「入れないで！ 1000円払うから出ていってくれ」と猛ツッコミが入る事態となった。