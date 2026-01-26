「Amazon ブラックフライデー」や「Amazonプライムデー」、「プライム感謝祭」など、年間を通してさまざまなセールが開催されるAmazon。毎年一定の時期に開催されるセールも多い一方、不定期に実施されるのが「スマイルセール」だ。今回は、2026年1月現在最新のスマイルセールの開催期間や、セールのポイントや活用法を紹介する。

Amazonの「スマイルセール」開催前にポイントをチェック


■「スマイルセール」はどんなセール？期間はいつから？

Amazonの「スマイルセール」は、大型セール開催時期とは異なるタイミングに不定期で行われるセール。かつては「タイムセール祭り」と呼ばれていたセールに当たる。

Amazon「スマイルセール」期間は2026年1月27日9時から2月2日23時59分まで


Amazonのセールでは毎年7月頃に開催する「Amazonプライムデー」や、11月頃の「Amazon ブラックフライデー」、Amazonプライム会員限定の「プライム感謝祭」などのビッグセールが行われるが、スマイルセールはこうした例年開催のセールがない月に多く実施されている。

スマイルセールは、プライム会員などの資格は必要なく、Amazonのアカウントを持っていれば参加可能なのがポイント。取り扱いアイテムは毎回のセールごとに異なるが、Amazonデバイス、人気ファッションブランドアイテム、家電、日用品、食料品など幅広いカテゴリーが対象になるのが恒例だ。

最新のスマイルセールは2026年1月27日(火)9時スタート。期間は2026年1月27日から2月2日(月)23時59分までの約7日間だ。

■スマイルセール、「先行セール」はいつから？今回は実施なし

Amazonのセールでは、本開催に先駆けて一部商品を対象にした「先行セール」が実施されることが多いのも特徴の1つ。ただし今回のスマイルセールでは、先行セールの開催はない。逆に言えば、先行セール対象商品がスマイルセール本番に在庫切れになっている心配が少ないということ。本番でじっくり選びたい人には今回はオススメだ。

■スマイルセールは何が安くなる？注目商品は？

スマイルセールの対象商品の全貌やセール価格はセール期間がはじまってからのお楽しみとなるが、Amazonのページ上でセール対象となる注目商品の一部を事前公開することも多い。今回のスマイルセールでもAmazonサイト上で事前公開が行われている。

セールが予告されている商品カテゴリーは「生活家電、テレビ、イヤホン、パソコン」、「食品・飲料・お酒・日用品・ペット用品」、「ホーム、キッチン用品、スポーツ、アウトドア用品」、「洋服・シューズ・バッグ」。本番前にぜひチェックしよう。

■編集部厳選→スマイルセール注目商品15選

Xiaomi Pad 7 8G+256G グレー

スマートウォッチ Xiaomi Watch S4

WD ポータブルHDD 5TB USB3.0 ブラック WDBU6Y0050BBK-WESN

ダイキン加湿 空気清浄機 2025年モデル MCK555A-W 25畳 (ホワイト)

koala (R) マットレス ダブル 【オリジナルコアラマットレス】

De'Longhi (デロンギ) 全自動コーヒーマシン エレッタカプチーノトップ ECAM45760B

Amazonベーシック コードレス スティック掃除機 最大容量0.7Lホワイト

Amazonベーシック キッチンラック キャスター付き 木材/クロム 53.34cm x 38.1cm x 93.22cm

Amazonベーシック おもちゃ収納ケース 12個入り 85×28×79cm ブルー&グレーウッド

Amazonベーシック 車載用防音シート 40cm × 25cm (34枚入)

アイリスプラザ 掛け布団 シンサレート 充填量1.5kg

UCC 職人の珈琲 ドリップコーヒー 深いコクのスペシャルブレンド 100杯

[炭酸水]サントリー 天然水 スパークリングレモン 500ml×24本

ケロッグ オールブラン フルーツミックス 380g ×6袋

Figaro(フィガロ) CIAOちゅ〜る 贅沢バラエティ 14g×75本

■スマイルセールがはじまる前にやっておきたいポイント

Amazonのセールでは、セールに伴う期間限定のキャンペーンなども同時開催されることが多い。ここでは、どのセールでも押さえておきたい基本ポイントをおさらいしたい。

(1)「Amazonショッピングアプリ」のダウンロード

iOS/Android用のアプリ「Amazon ショッピングアプリ」を使えば、チェックしたセール商品の通知が受け取れる。まずはスマホやタブレットでアプリをダウンロードし、自分のアカウントでサインインしよう。なお、通知を受け取る場合はアプリとOS側の通知設定をオンにすることを忘れずに。

(2)「ほしいものリスト」にお目当ての商品を追加

セールの通知を受け取れるのは、アカウントに紐づいた「ほしいものリスト」に登録した商品。はじめての人はアプリや公式サイト上から「ほしいものリスト(もしくは「あなたのリスト」)」を選択し、新規リストを作成。セールになったら買いたい商品を商品ページの「リストに追加」を押して登録しよう。なお、通知が届かない場合や、通知が届いた時には既に売り切れという場合もあるので、ぜひとも欲しい商品はリストに登録した上で自分でセール開始のタイミングに合わせてチェックするのがおすすめだ。

■スマイルセールのポイントアップキャンペーンにエントリー

ポイントアップキャンペーンはエントリーが必要


今回のスマイルセールでは、対象期間中(2026年1月27日9時〜2026年2月2日23時59分)に合計1万円(税込)以上の注文(※Amazonギフトカード、予約商品などを除く)で、条件に応じてAmazonポイントの還元率がアップするキャンペーンを実施する。割引クーポンの併用は可能だが、その場合はクーポン適用後の金額を対象としてポイントが付与される。

ポイントアップの方法は、プライム会員ならプラス1.5%、Amazon Mastercardでの購入の場合、プライム会員なら通常還元率2%を含み最大プラス3％。合わせて、ホーム用品・パソコン・DIY用品商品はさらに3.5%ポイントアップする。

ポイントアップキャンペーン参加には、事前のエントリーが必要。Amazonのサイト上でボタン1つ押せば受付が完了するので、セールで購入するかはさておいて、ひとまずエントリーしておくといいだろう。

