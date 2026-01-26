スーパー戦隊シリーズ50周年記念作品である『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』が2月8日に最終回を迎える。1月11日には、8日のテレビ放送直後にイベント「『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』最終回直後でもエンゲージ！はぐれものだった者達の集い」の開催も発表され、先行受付が開始されるやいなや、まさかの即完。定員の15倍以上の応募が殺到したという。

「戦隊ファンの聖地でもある東京ドームシティシアターGロッソでのイベントは、全席指定6600円ですが一瞬で売り切れ。ファンの間ではものすごい盛り上がりを見せています。急遽、イベントの有料生配信も決定し、3300円の配信チケットも順調に売れているようです」（芸能記者）

しかし、この盛り上がりに対しXではこんな投稿も。

《あの不祥事から頑張って立て直したキャストスタッフの皆様にこんな事言うのは本当に申し訳ないし不謹慎だけど今森がやらかさなかったらゴジュウジャーこんなに盛り上がってないよな》

やらかしが発覚したのは2025年9月。ゴジュウユニコーン／一河角乃役の今森茉耶が、同戦隊メンバーのゴジュウウルフのスーツアクターだったスタントマンで俳優の浅井宏輔と不倫関係にあったと『週刊文春』が報道。浅井は持病の腰痛を理由に番組を降板。今森は出演を継続したが、直後にプロサッカー選手との二股疑惑も報道された。そして11月、“未成年飲酒”発覚により所属事務所からの退所、番組降板を発表したのだった。

「翌日に放送された第37話では今森さんの出演シーンは全カットされており、大きな話題に。そして第39話からは代役として志田こはくさんが役を引き継ぎました。志田さんは『暴太郎戦隊ドンブラザーズ』で鬼頭はるか/オニシスター役を経験しており、特撮ファンからの信頼度が高い。『ゴジュウジャー』には潜入捜査で顔を変えて戻らなくなったという強引すぎる設定で登場しましたが、視聴者は温かく受け入れ、番組は無事継続となりました」（前出・記者）

一方、降板した今森については、自身のXは鍵アカウントとなり、Instagramの投稿は全削除。謝罪文を掲載し、

《今回の件を通して、未熟であった自分自身を見つめ直し、信頼を裏切ってしまったことを重く受け止め、二度とこのようなことを起こさぬよう、誠実に生き方を見つめ直してまいります》

と表明したあとは沈黙したまま、年を越してしまった。

「1月3日の『NEWSポストセブン』では行方不明状態だと報じています。記事では母親が《「何も言えないです……。ただ、人間って1回失敗しても、やり直すことはできます。若いうちは何回でもやり直せる》とコメントしていました。事務所も退所しており、芸能界復帰の道は事実上、絶たれています。ただ、将来を嘱望されていた若手なのは間違いなく、欲しがる事務所があってもおかしくないですね」（前出・記者）

Xでもファンから《今森さんのシーンも出してほしい気持ちはあるんだけど》と、今森が演じたゴジュウユニコーンが“なかったこと”になるのを惜しむ声が聞かれる。

「不倫疑惑、二股疑惑、未成年飲酒の“スリーアウト”で番組降板ですから、許すまじと思う人がいるのも当然ですが、19歳の女の子が責任を取って事務所まで辞めたのだから、禊の時間を過ごしたら復帰するのも自由ではないかという声もあります。本人が完全沈黙状態なので、今後どうするのかは全くわかりませんけどね」（前出・記者）

中学2年でSNSを通じて事務所にスカウトされ、高校卒業後に宮崎から上京。実質芸歴1年で戦隊レギュラーの座を獲得した逸材ゆえ、このまま“諦める”のは早い気もするが……。