青学大が優勝パレード

第102回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）で3年連続9度目の総合優勝を果たした青学大の優勝パレードが25日、神奈川・相模原市で行われた。原晋監督は、黒田朝日主将ら4年生に「グアム旅行」をプレゼントしたことを明かした。

原監督、黒田ら箱根路を駆け抜けた選手がオープンバスに乗車。約300メートルのパレードが実施された。応援団や吹奏楽隊による演出とともに、多くの祝福を受けた。

パレード後に取材に応じた指揮官。4年生にプレゼントする卒業旅行の行き先が「グアム」と明かした。「グアムに行ってくるということで。グアム旅行を計画しているみたいです」と話した。

「個人的にはインドに行ってね、ガンジス川、洗礼を受けてほしいと思ったけど、現代の若者はグアムとかハワイとか行きたいんでしょうね。まあ、ハワイはさすがに円安が進行してるんでちょっと割高なんで、その手前のグアムで、4年間の絆をさらに深めてもらって、心と体の癒しの時間に使ってもらったらと思います」

今年の箱根駅伝では5区の黒田が快走。1時間7分16秒の区間新記録で、大逆転の往路優勝を成し遂げた。復路でも首位を譲ることなくゴールテープを切り、大会新となる10時間37分34秒で総合優勝となった。2度目の3連覇は史上初。



（THE ANSWER編集部）