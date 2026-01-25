武田鉄矢『サン!シャイン』終了で“名物コーナー”惜しむ声もBS『水戸黄門』で見せる“金八キャラ”

2026年3月で終了するニュース情報番組『サン!シャイン』（フジテレビ系）に、火曜日と水曜日のコメンテーターで出演している、タレントの武田鉄矢。

「武田さんは視聴者から電話で寄せられたリアルな悩みに答える『お悩み“生”相談!困っTEL』や、人生から得た教訓を伝える『教えてサン!八（パチ）先生』などのコーナーを担当しています。

亡くなった、みのもんたさんが司会をしていたお昼の情報番組『午後は〇〇思いッきりテレビ』（日本テレビ系）の『ちょっと聞いてョ! おもいッきり生電話』にそっくりという声や、『金八先生の説教みたい』といった声もありましたが、武田さんのキャラに合っており、名物コーナーとして好評を得ていました」（芸能担当記者）

番組終了を惜しむ声もあるなか、かつて武田が出演した“国民的時代劇”がBSで再放送され、注目されている。

「TBSで放送されていた『水戸黄門』です。初代黄門さまである故・東野英治郎さんの印象が強いですが、その後は故・西村晃さん、石坂浩二さん、里見浩太朗さんらが務め、武田さんは6代めとして2017年に第1シリーズ、2019年に第2シリーズがBS-TBSで放送されました。また、2025年12月28日には『水戸黄門スペシャル』として、2時間の新作も放送されています。

今回、BSでは第2シリーズが月曜日から金曜日に再放送され、篠田麻里子さんや剛力彩芽さんが出演していることもあり、SNSで再注目され、話題になっています」（同前）

白いひげをたくわえ、黄色い着物に茶色のちゃんちゃんこを羽織った武田黄門さま。歴代の黄門さまと比べても違和感はなく、Xにも

《武田鉄矢の新しい『水戸黄門』は、面白かった》

など好感するポストが見受けられた。

一方で、武田のキャラクターの強さから

《黄門様じゃなくてずっと武田鉄矢って感じ》

《武田鉄矢さんの水戸黄門が きんぱっつぁんすぎる》

《武田鉄矢の水戸黄門、もの凄い金八風味で悪人を裁いたな》

といった意見や、浅野温子がゲスト出演した回では、武田黄門さまが大八車に轢かれそうになるシーンがあり

《101回目のプロポーズのパロあった》

と、“ネタ”を指摘する投稿も寄せられていた。

「武田さんには『僕は死にましぇ〜ん!』という名ゼリフでおなじみの『101回目のプロポーズ』（フジテレビ系）の主人公や、『3年B組金八先生』（TBS系）シリーズの金八先生役など、個性の強い当たり役がいくつもあります。これらの印象が強い視聴者も多く、また、武田さん自身もニュース番組でコメンテーターなどをする際に、熱血漢を意識してコメントしている節などもあり、それらを思い出してしまう人も多いのでしょう」（前出・芸能担当記者）

それだけ、作品が記憶に残る名優なのだろう。