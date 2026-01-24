「ラ・メール（LA MER）」が、新作のアイクリーム「ザ・RJ アイ クリーム」（15mL 3万3000円）を3月6日に発売する。

新作は、50年以上にわたるバイオエナジェティック研究の知見をもとに、シーケルプ（海藻）をはじめ、栄養豊富なビタミンやミネラルを、独自のバイオ発酵プロセスによって丁寧に抽出した独自の美容成分ミラクル ブロスを配合。肌が本来持つ修復力と健やかさを支えるとともに、 肌本来のバリア機能を整え、健やかな状態へと導く。また今回、海洋由来成分などから成る次世代複合体プロテン-6を新たに導入。目元の構造を支えるうえで欠かせない4種の主要コラーゲン（I・III・V・VII）の生成と、その密度の充実化、保護という3つのアクションを通して、必要な部分へ的確に働きかけ、しなやかなハリをもたらす。

さらに、目元の曲線を包み込むように広がる超微細ネットワーク構造「アイ スカルプティング マトリックス」により、目元の肌の動きにピタッとフィット。重さを感じさせないヴェールが、美容成分を必要なところへ的確に届けるとした。

加えて、同アイテムには緻密なタッチを叶える専用の「ザ・RJ アイ ツール」を付属。繊細な目元の肌に負担をかけないなめらかなデザインで、気になるエイジングのサインを整える。

■ラ・メール：公式オンラインショップ