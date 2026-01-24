モデルでタレントのアンミカが披露した“大人ドール風”コーデに反響が集まっている。

２４日に自身のインスタグラムを更新したアンミカは「最近の衣装たち」と書き始め、「フジテレビ トークィーンズ ドール風の ＠ｈａｎａｈｎｓｏｏｎのミニワンピに、しばらく続く流行のタイシャツを合わせて タイツのピンクとふわふわの髪にブローチを髪留めにして大人のドール風に」とコーデを説明し、リボンがついた青のトップス、ピンクのタイツにカラフルなミニワンピースを合わせ、髪をまいた姿の大人ドール風コーデを披露。続けて「ＴＢＳ 熱狂マニアさん ロケ 赤のクロップドセーターに、トーン違いの赤のロングスカートを合わせて飴玉みたいなアクセで遊び心を！、Ｓｔａｒｔｕｐｓ Ｐｒｉｍｅ タクシーメディア ＴＯＫＹＯ ＰＲＩＭＥ ＃４ 後編今年席巻しているボルドーカラーのボウタイシースルーブラウスに、ペールブルーのパンツを合わせて。この色合わせが好き ＴＢＳ 熱狂マニアさん スタジオ ピンクドットのボウタイブラウスを、甘くならないようにレザーのショートパンツとブーツで引き締めて。ＡＢＣ 海上ヒッチハイク 白のふわふわセットアップに、 ＠ｇｒｏｓｓｅｊａｐａｎ のジュエリーで大人清楚な雰囲気に。パンダが沢山いるスタジオ、ほっこりします」と４つの衣装の詳細をつづり、赤のクロップドセーターにロングスカートを合わせたコーデや、ピンクドットのブラウスにショートパンツとブーツを合わせた姿などを披露した。

この投稿には「どの衣装もステキです」「フワフワヘアー可愛い」「ミカちゃん人形の様」「アメリカの雑誌のモデルさんみたい」などの声が寄せられている。