あなたの会社は大丈夫？ ビジネスの成長が止まったら「ゆっくり死んでいる」のと同じだった

マーケティングノウハウを発信するYouTubeチャンネル「マーケティング侍の非常識なビジネス学」が、「速攻で利益を上げてくれる“爆速マーケ5選”を紹介。今利益が上がっていない経営者が、まずやるべきことを教えます。」と題した動画を公開。ビジネスの成長が止まった状態を「ゆっくり死んでいる状態」と定義し、利益をいかに「循環」させるかが企業の生命線を握ると解説した。



動画でりゅう先生は、ビジネスとは「生き物」であるという考え方が重要だと語る。生き物である以上、成長は不可欠であり、成長が止まった瞬間は「停滞ではなく、ゆっくり死んでいる状態」だと警鐘を鳴らす。人間にとっての呼吸が止まれば死に至るように、会社にとっての「呼吸」は「利益の循環」であるとし、この循環が止まることの危険性を指摘した。



さらにりゅう先生は、利益を会社の中を巡る「血液」に例える。売上が食事だとすれば、利益はそれを栄養素に変えて体中に回す血液の役割を担う。この血液（利益）の流れが止まれば、社員の給与や新規事業への投資、マーケティングといったあらゆる組織が「酸欠」を起こし、機能不全に陥るという。特に、利益が出ない「赤字」の状態は単なる「ケガ」ではなく「出血」であり、放置すれば命を落としかねないと強調。「売上はあるのに利益が残らない」「広告費とLTVが見合っていない」といった状態は、自覚しにくい「慢性的な出血」であり、ある日突然キャッシュフローが止まる「資金ショック」を引き起こす原因になるとした。



その上でりゅう先生は、「儲けることよりも大切なのは、循環させる仕組みを作ること」だと主張する。利益をただ貯め込むだけの会社は「血栓ができて老化する」と述べ、利益を再投資して循環させることが不可欠だという。動画では、成長企業が実践する利益の再投資方法として、人材や商品開発に回す「内部循環型」、マーケティングやコラボに使う「外部循環型」、AIやブランド資産といった未来に投資する「未来循環型」の3つのモデルが紹介された。



ビジネスの成功を単に「儲ける」という感情論で捉えるのではなく、「利益を回さなければ死ぬ」という構造論で考えることの重要性を示唆する内容となっている。