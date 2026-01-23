有機ELディスプレイを搭載した次期「MacBook Pro」の生産ラインが稼働したと報じられています。

次期MacBook Proの有機ELディスプレイは、韓国のSamsung Displayが製造するとみられています。この生産ラインでは、スマートフォンよりもはるかに大きなガラス基板を使用するため、1枚のシートからノートPCサイズのパネルを複数枚切り出すことが可能です。

情報筋のyeux1122によれば、同社はこのラインでのパネル生産を開始したとのこと。これは、アップルやその他の顧客による品質認定と信頼性試験が完了したことを示唆しています。

この新しいラインは「酸化物TFTバックプレーン」と「高度なタンデム型OLED構造」を持つ、リジッド有機ELディスプレイのパネル向けに設計されています。これらはノートPCに適しており、従来のパネルと比較して、より高い輝度や電力効率の向上、長い寿命を実現します。

アナリストのミンチー・クオ氏によれば、有機ELディスプレイを搭載したMacBook Proはタッチ操作が可能になるそう。本体フレームはより薄く、より軽くなる可能性がある一方、画面上部にパンチホール式カメラが採用されると述べています。

有機ELディスプレイを搭載した次期MacBook Proは、2026年後半または2027年前半に発売される見通し。ディスプレイから本体設計まで完全に刷新される本製品は大注目です。

Source: yeux1122 / Naver via MacRumors

