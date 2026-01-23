「報告という勇気も大切なこと」なぜ虎の黄金ルーキー立石は故障離脱となってしまったのか　球界OBの考察「言い出せなかったのかもわからない」

立石はベースランニング中に脚を痛めた（C）産経新聞社

阪神は1月22日、2月から始まる沖縄春季キャンプの振り分けを発表した。

主力中心の宜野座キャンプにルーキーで入ったのはドラフト2位の谷端将伍（日大）のみ。ドラフト1位の立石正広（創価大）は新人合同自主トレ期間中に痛めた右脚の肉離れにより若手、ベテラン中心の具志川キャンプスタートとなった。

立石は17日のベースランニング中に右脚を痛めたとされる。

新人合同自主トレ期間中は、契約期間外の1月とあって首脳陣も練習メニューなどにはタッチできないことになっている。

ただこれまでもキャンプイン前の大事な時期にルーキーの負傷は他球団でも起きているとあって、今後の新人合同自主トレのあり方をめぐって、議論が広がっている。



そんな中、現役時代は大洋（現DeNA）で活躍、引退後は日本代表コーチを務め、現在は野球解説者として活躍する高木豊氏は1月21日に自身のYouTubeチャンネルに「【阪神】注目のドラ1立石がまさかの離脱!!開幕は大丈夫なのか？高木の見解を語ります！」と題した動画を更新。故障離脱した立石に関して独自の考察を加えている。



ケガに関しては本人も悔しい思いがあるはずと慮りながら、早い段階の故障ということで今後の巻き返しも十分可能という見通しを示した。

その上でベースランニング中の肉離れということで、「その前に張りとか何とかなかったのかね」と兆候は感じられなかったのかと、離脱につながる負傷を残念がる場面も。