¤¢¤¹²ò»¶¡¡½°±¡Áª¡¡ÉÙ»³¸©Æâ¾®Áªµó¶è¤Î¹½¿Þ¤Û¤Ü¸Ç¤Þ¤ë
½°µÄ±¡¤Î²ò»¶¤ò¤¤¤è¤¤¤è¤¢¤¹¤Ë¹µ¤¨¡¢¸©Æâ3¤Ä¤Î¾®Áªµó¶è¤âÁªµóÀï¤Î¹½¿Þ¤¬¤Û¤Ü¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
Áªµó¶è¤´¤È¤Ë¸½ºß¤ÎÎ©¸õÊäÍ½Äê¼Ô¤Î´é¤Ö¤ì¤ò¤ß¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
1¶è¤Ï5¸õÊä¤ÎÁªµóÀï¡¡¼«Ì±¤ÎÊ¬ÎöÁªµó¤¬³Î¼Â¤Ë
ºÇ¤â·ãÀï¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¤Î¤¬ÉÙ»³1¶è¤Ç¤¹¡£
¼«Ì±ÅÞ¤Ï¡¢²£ÉÍ»ÔÄ¹¤ä½°µÄ±¡µÄ°÷¤Ê¤É¤òÎòÇ¤¤·¤¿ÃæÅÄ¹¨¤µ¤ó¤òÍÊÎ©¤·¤Þ¤¹¡£ ¤¤Î¤¦ÃÏ¸µ¸©Ï¢¤Î¿½ÀÁÄÌ¤ê¸øÇ§¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¸½¿¦¤Î»³ÅÐ»Ö¹ÀµÄ°÷¤Ïº£²ó¡¢¿·ÅÞ¤Î¡ÖÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¡×¤«¤éÎ©¸õÊä¤·¤Þ¤¹¡£Á°²ó¤Î½°±¡Áª¤Ç¤Ï¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤È¤·¤ÆÈæÎã¤Ç¤ÎÉü³èÅöÁª¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶¦»ºÅÞ¤«¤é¤ÏÅÞÃÏ¶èÌò°÷¤ÎÀÄ»³Î»²ð¤µ¤ó¤¬Î©¸õÊä¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢5´üÌÜ¤Î¸½¿¦ÅÄÈªÍµÌÀµÄ°÷¤Ï¡¢¼«Ì±¤Î¸øÇ§¤«¤é³°¤ì¤¿¤¿¤á¡¢¤¤ç¤¦Ìµ½êÂ°¤Ç¤ÎÎ©¸õÊä¤òÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ì±¤ÎÊ¬ÎöÁªµó¤¬³Î¼Â¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1¶è¤ÏÁ°²ó¤ÈÆ±¤¸5¿Í¤Ç¤ÎÀï¤¤¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
2¶è¤Ï¼«Ì±¤ÈÃæÆ»¤Î°ìµ³ÂÇ¤Á¡¢3¶è¤ÏÁ°²ó¤ÈÆ±¤¸»°¤ÄÇÃ¤«
Â³¤¤¤ÆÉÙ»³2¶è¤Ç¤¹¡£2¿Í¤¬Î©¸õÊä¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
¼«Ì±ÅÞ¤Ï¸½¿¦¤Î¾åÅÄ±Ñ½ÓµÄ°÷¤¬3´üÌÜ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
Î©·û¿·¿Í¤Î±ÛÀî¹¯À²¤µ¤ó¤Ï¡ÖÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¡×¤«¤é½ÐÇÏ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤ä¶¦»ºÅÞ¤¬¸õÊäÍÊÎ©¤òÃÇÇ°¤·¤¿¤³¤È¤Ç2021Ç¯¤Î½°±¡Áª¤ÈÆ±¤¸2¿Í¤Î°ìµ³ÂÇ¤Á¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤ÆÉÙ»³3¶è¤Ç¤¹¡£
¼«Ì±¸½¿¦¤Ç7´üÌÜ¤òÌÜ»Ø¤¹µÌ·Ä°ìÏºµÄ°÷¤Ë¡¢¹ñÌ±¡¦¿·¿Í¤Î»³ËÜ·½ÂÀ¤µ¤ó¤È¶¦»º¡¦¿·¿Í¤ÎºäËÜÍÎ»Ë¤µ¤ó¤¬Ä©¤ß¤Þ¤¹¡£
Á°²ó½°±¡Áª¤ÈÆ±¤¸¼«Ì±¡¢¹ñÌ±¡¢¶¦»º¤Î»°¤ÄÇÃ¤ÎÁè¤¤¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤¢¤¹¸á¸å¾¤½¸¤ÎÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤ÎËÁÆ¬¤Ç¹â»ÔÁíÍý¤Ï½°µÄ±¡¤ò²ò»¶¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£½°±¡Áª¤Ïº£·î27Æü¸ø¼¨Íè·î8ÆüÅê³«É¼¤Ç¤¹¡£