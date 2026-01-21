＜大相撲初場所＞◇十日目◇20日◇東京・両国国技館

【映像】繰り返された異様な振る舞い「実際の様子」

横綱・豊昇龍（立浪）の土俵入りで、何度も水を差すような“異様”な声援が客席から響いた。繰り返される光景に「横綱に失礼だ」「叫んでるのなに？」などと憤るファンの声が続々と寄せられた。

今場所、既に3敗と苦しい展開を強いられている豊昇龍は、東の花道から露払いを務める十両八枚目・明生（立浪）、太刀持ちを務める前頭六枚目の平戸海（境川）を伴って入場した。

横綱土俵入りは、神聖な意味合いを持ち、地の邪気を払い、力士の威厳と風格を示すもの。そんな中、この日は豊昇龍が土俵に向かう道中で、何度も「豊昇龍ー！」という男性の叫び声が響いた。中には豊昇龍が苦戦している現状を受けてか、「頼むぞ豊昇龍！」という叫び声が鳴り響く場面も。

さらに「よいしょ！」の掛け声で観客が豊昇龍の動きに呼応し、館内に一体感が生まれたと思ったら、少し外れたタイミングで「豊昇龍よいしょ！」という同じ男性の叫び声が響き渡り、館内はざわついた。この異様とも言える声援にはファンから「横綱に失礼だ」「叫んでるのなに？」「節度を持った歓声を」「だまらんか」「静かにせい」など非難の声が殺到した。

これまでもたびたび議論を呼んできた大相撲における観戦マナー問題。推しの力士を応援し勝利を願う気持ちはわかるが、誰もが気分よく観戦できるよう、他の相撲ファンに配慮することも必要だろう。ましてや横綱土俵入りという神聖な儀式の時間だ。

日本相撲協会は「大相撲観戦時のお願い」として「相撲場内外でみだりに気勢を上げ騒音を出す行為」「その他相撲競技の進行及び施設管理の運営に妨げとなる、または他のお客様に迷惑を及ぼすと判断する行為」等を“お断り”としている。

なお、この日、豊昇龍は小結・王鵬（大嶽）を上手出し投げで下し7勝目をあげた。一方、もうひとりの横綱である大の里（二所ノ関）は、前頭四枚目・熱海富士（伊勢ヶ濱）に取り直しの末、押し出しで敗れ、4敗目を喫した。（ABEMA/大相撲チャンネル）