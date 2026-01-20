【BANDAI SPIRITS：2026年2月発売スケジュール】 1月20日 公開

「MG 1/100 フルアーマーZZガンダム Ver.Ka」2月21日発売予定

BANDAI SPIRITSは、2026年2月に発売するプラモデル商品のスケジュールを公開した。

本スケジュールによると、ガンプラより「MG 1/100 フルアーマーZZガンダム Ver.Ka」は2月21日、「機動戦士ガンダムSEED DESTINY」のガンプラ「MGSD デスティニーガンダム」は2月21日、「機動戦士Gundam GQuuuuuuX」のガンプラ「HG 1/144 シャリア専用リック・ドム(GQ)」は2月7日、「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ」のガンプラ「HG 1/144 グスタフ･カール００型」は2月7日に発売を予定している。

また美少女プラモ「30MS」より「30MS ルルチェ(リリーウエア)[カラーC]」や「30MS オプションパーツセット25(ターボコスチュームγ)[カラーC]」は2月14日、「30MS×FGO」コラボプラモ「30MS キャスター/アルトリア・キャスター」は2月28日の発売予定となっている。

「MGSD デスティニーガンダム」2月21日発売予定

「HG 1/144 シャリア専用リック・ドム(GQ)」2月7日発売予定

「HG 1/144 グスタフ･カール００型」2月7日発売予定

「30MS ルルチェ(リリーウエア)[カラーC]」2月14日発売予定

「30MS オプションパーツセット25(ターボコスチュームγ)[カラーC]」2月14日発売予定

「30MS キャスター/アルトリア・キャスター」2月28日発売予定

(C)創通・サンライズ

(C)BANDAI SPIRITS 2021

(C)TYPE-MOON/FGO PROJECT(C)BANDAI SPIRITS 2021